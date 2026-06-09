Triathlon Olimpico, quattro titoli regionali per la Pro Recco: il tributo della città

Recco. Quattro titoli regionali e un secondo posto, è questo l’eccellente bottino conquistato dagli atleti della Pro Recco Triathlon asd al campionato regionale di Triathlon Olimpico disputato a Pietra Ligure, una delle gare più belle del calendario ligure insieme all’Olimpico di Recco e allo Sprint di Savona.

Chiara Zoppi, Davide Agnese, Roberto Cogorno (al suo secondo titolo consecutivo) e Ornella Ghiara hanno conquistato la maglia di campione regionale, sulle distanze classiche della disciplina – 1.500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Ottima prova anche per Tommaso Rossi, che ha chiuso al secondo posto nella sua categoria. Mai come quest’anno sono state vinte tante maglie, fanno sapere dalla società.

“Complimenti agli atleti e a Luigi Massone, presidente della società, per gli importanti risultati raggiunti nell’impegnativa disciplina del triathlon e con l’augurio di ottenere sempre maggiori successi, anche nella prossima gara ligure che sarà proprio a Recco il 12 luglio” ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo.