Treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo

Genova. In occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro, Regione Liguria ha attivato, un servizio di treni straordinari e aggiuntivi per facilitare gli spostamenti e garantire una maggiore accessibilità all’evento, che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2026.

Nel dettaglio, è stato previsto un collegamento straordinario in partenza da La Spezia Centrale alle ore 18:45 con arrivo a Santa Margherita Ligure alle ore 20:08 attivo nei giorni 1, 2 e 3 luglio. È inoltre previsto il treno di rientro da Santa Margherita Ligure alle ore 00:43 con arrivo a La Spezia Centrale alle ore 02:07, anch’esso in circolazione nelle stesse giornate.

“Il potenziamento dei collegamenti ferroviari in occasione dei principali eventi del territorio rappresenta un servizio fondamentale per garantire mobilità – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Abbiamo accolto la richiesta avanzata dal Comune di Rapallo, attivandoci per predisporre treni straordinari che consentano a cittadini e visitatori di partecipare ai festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in modo più comodo e sostenibile. L’iniziativa va proprio nella direzione di favorire la partecipazione e ridurre l’uso dell’auto, contribuendo a una gestione più ordinata dei flussi verso il Tigullio. Regione Liguria continua a lavorare al fianco dei territori per rispondere alle esigenze delle comunità e sostenere gli eventi che rappresentano identità, tradizione e appartenenza per tutta la nostra regione”.