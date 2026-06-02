Traghetti, Gnv posiziona due navi alimentate a Gnl sulla rotta Genova-Barcellona-Tangeri

Genova. Gnv destina alle rotte verso il Marocco due delle navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, Gnv Aurora e Gnv Virgo. Entrambe sono alimentate a Gnl e promuovono l’adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico.

Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l’intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni.

In quasi vent’anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465mila passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all’interno della rete Gnv.

Con questo dispiegamento della flotta, Gnv si prepara alla stagione estiva 2026 e a supportare i flussi passeggeri legati all’operazione Marhaba, che ogni anno, tra giugno e metà settembre, coinvolge oltre tre milioni di cittadini marocchini residenti in Europa nei viaggi da e verso il Paese d’origine.

Parallelamente, la compagnia rafforza il proprio ruolo nel sostegno agli scambi commerciali tra Italia e Marocco attraverso il porto di Tanger Med, principale hub logistico del Nord Africa e porta d’accesso strategica al continente africano. Un’infrastruttura sempre più centrale per le imprese e le filiere produttive che operano tra le due sponde del Mediterraneo.

Un percorso che guarda anche al 2030, quando il Marocco co-ospiterà insieme a Spagna e Portogallo la Coppa del Mondo Fifa, un evento che accelererà ulteriormente i flussi turistici e la domanda di mobilità tra Europa e Nord Africa.

In questo contesto si è svolta oggi, presso il porto di Tangeri Ville, la cerimonia di battesimo di Gnv Aurora, seconda unità alimentata a Gnl e parte di un piano di rinnovo della flotta al 2030 del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro che prevede ulteriori quattro nuove navi in consegna a partire dal 2027 con cadenza semestrale.