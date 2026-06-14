Tragedia della Maldive, ad un mese dall’incidente il Comitato nazionale universitario ricorda le vittime

Genova. “Nel trigesimo del tragico evento concomitante con una missione in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal Muriel Oddenino, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti e Mohamed Mahudhee il Comitato nazionale universitario esprime profondo cordoglio alle famiglie e alla comunità accademica di Genova”.

Così, con un necrologio comparso su alcuni quotidiani, il Cnu ricorda, a un mese dai fatti, la professoressa Montefalcone morta in una grotta subacquea alle Maldive con sua figlia Giorgia, la ricercatrice universitaria Oddenino, il neolaureato Gualtieri e il capomissione Benedetti con il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali maldiviane Mahudhee che ha perso la vita nel tentativo di recuperare i corpi dispersi nella grotta dell’atollo di Vaavu.

Lo riporta l’agenzia Ansa. Come è noto, i cinque partecipavano ad una crociera sceintifica e durante una immersione nei pressi delle grotte dell’atollo Vaadu, sono rimasti bloccati all’interno della cavità sottomarina, a oltre 60 metri di profondità, morendo. Ad oggi la procura di Roma ha aperto in fascicolo per omicidio colposo e sono in corso le indagini. Tra l’attrezzatura recuperata, attesa per l’esito della perizia sulla telecamera GoPro trovata: l’eventuale filmato dell’immersione potrebbe chiarire la dinamica del tragico evento.