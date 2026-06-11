Genova. La Regione Liguria, attraverso ATS Liguria, avvierà una sperimentazione dedicata alla gestione delle situazioni di maggiore fragilità legate al consumo di sostanze nel centro storico di Genova.

L’iniziativa è nata dal confronto tra la Regione, il SerD, il Comune di Genova e la Prefettura dopo i recenti episodi di cronaca e le segnalazioni di cittadini e associazioni che vivono il centro storico ogni giorno. La sperimentazione partirà a luglio e durerà per tutta l’estate.

Il progetto prevede il coinvolgimento del privato sociale accreditato per mettere a disposizione spazi protetti dedicati all’accoglienza temporanea delle situazioni più acute che oggi si manifestano negli spazi pubblici del centro storico. Le strutture e le modalità operative saranno definite nelle prossime settimane attraverso degli incontri tecnici.

All’interno di questi spazi sarà garantita la presenza di personale sociosanitario messo a disposizione da ATS Liguria, attraverso il privato sociale accreditato. Gli operatori svolgeranno funzioni assistenziali, educative e di orientamento, con l’obiettivo di costruire un rapporto di fiducia con le persone intercettate, favorendone l’aggancio ai servizi territoriali e l’avvio di percorsi di cura e recupero.

“Regione Liguria ha deciso di sostenere questo progetto per dare una risposta concreta a una situazione che richiede attenzione e interventi mirati – dice l’assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore Massimo Nicolò –. L’obiettivo è offrire a persone spesso in condizioni di estrema fragilità un ambiente protetto e un supporto qualificato. Non si tratta soltanto di gestire le situazioni più critiche che si manifestano nel centro storico, ma soprattutto di avviare percorsi di recupero, rieducazione e reinserimento, creando le condizioni affinché queste persone possano essere accompagnate verso una presa in carico sociosanitaria e un concreto progetto di cura”.

“Regione Liguria – conclude l’assessore Nicolò – ha investito oltre 9 milioni di euro negli ultimi anni, ha ottenuto altri 7,2 milioni per rafforzare i servizi, coordina il gruppo interregionale sulle dipendenze e sostiene i SerD presenti sul territorio. Quindi sul tema tossicodipendenze sta facendo più di quanto richiesto proprio per aiutare il Comune, ma vorrei ricordare che il presidio del territorio, il contrasto al degrado urbano, la gestione degli spazi pubblici e le politiche di sicurezza cittadina rientrano nelle responsabilità dell’amministrazione comunale”.