Tornano i cinema all’aperto di Sturla e Quinto, primi appuntamenti il 19 e 20 giugno

Genova. Tornano i cinema all’aperto di Sturla e Quinto, a cura di Circuito Genova. Nei prossimi giorni inizia il montaggio degli schermi, dei proiettori e delle sdraio dove si accomodano gli spettatori. Tutto in preparazione delle due aperture e in attesa di chi già chiede il programma, per rispondere alla voglia di trascorrere le serate all’aperto, sul mare, a vedere i film migliori della stagione appena trascorsa o le nuove uscite estive.

Quindi, ecco le date: venerdì 19 giugno 2026 Circuito a Sturla prende il via con “Disclosure Day” di Steven Spielberg, l’ultimo film del grande regista statunitense che rimane in programma anche il 20 e il 21 giugno; sabato 20 giugno Circuito a Quinto inaugura il cinema all’aperto con “Michael” di Antoine Fuqua, sul racconto della superstar del pop Michael Jackson. Le proiezioni iniziano alle ore 21.30, quando fa buio. Confermata la fruizione in modalità silent cinema, con le cuffie, che consentono un’immersione totale senza arrecare disturbo al vicinato. In entrambe le sedi è aperto il bistrot.

CIRCUITO A STURLA – Le serate a Sturla, dopo i tre giorni di apertura con “Disclosure Day” proseguono con un film diverso ogni sera o ogni due giorni, con un’alternanza di commedie, azione, storie per famiglie, animazione. Da vedere “King Marracash” di Pippo Mezzapesa (il 22) sulla vita e l’arte del popolare rapper, “Il diavolo veste Prada 2” (il 23 e 24) con le star Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci, “L’ultima missione” (il 25) film di fantascienza con Stanley Tucci, “Pecore sotto copertura” (il 26) commedia con Hugh Jackson tra i protagonisti, “Michael” (il 27 e 28) sulla rockstar Michael Jackson, “Le città di pianura” di Francesco Sossai (il 29) film rivelazione della stagione, pluripremiato ai David di Donatello, “I colori del tempo” (il 30) ambientato in Francia. Luglio a Sturla prevede il film di Pedro Almopdovar “Amarga navidad” (l’1), “Sentimental value” di Joachim Trier (il 2), “Super Mario Galaxy” (il 3) il film riferito all’omonimo videogioco, “Star Wars. The Mandalorian and Grogu” (il 4 e il 5), “The Drama. Un segreto è per sempre” (il 6), “La villa portoghese” (il 7) di Avelina Prat, “Un cane a processo” di Laetitia Dosch (l’8), “Rental Family. Nelle vite degli altri” (il 9) con Brendan Fraser, “Minions and Monsters” (il 10 e l’11) animazione per famiglie, “Hamnet. Nel nome del figlio” (il 12) sul dramma della morte del figlio di William Shakespeare, “Prendiamoci una pausa” (il 13) con Marco Giallini, “Marty Supreme” (il 14) sulla storia di un campione di tennis tavolo interpretato da Timothée Chalamet e “Il bene comune” (il 15) di e con Rocco Papaleo.

CIRCUITO A QUINTO – Dopo l’apertura con Michael, il cinema all’aperto di Quinto, nei giardini affacciati sul mare, propone: “Il bene comune” (il 22) commedia di e con Rocco Papaleo, “L’ultima missione” (il 23) con Ryan Gosling, “I colori del tempo” (il 24) di Cédric Klapisch, “Super Mario Galaxy” (il 25) per le famiglie, “Disclosure Day” (il 26, 27 e 28) di Steven Spielberg ritornato alla fantascienza quarant’anni dopo “E.T”, “Sentimental Value” (Il 29) di Joachim Trier, “Le città di pianura” (il 30) di Francesco Sossai. A luglio la platea di sedie a sdraio sarà aperta per vedere: “Il diavolo veste Prada 2” (l’1 e il 2), “Rental Family. Nelle vite degli altri” (il 3), “Minions & Monsters” (il 4 e il 5), “Marty Supreme” (il 6). “Ricchi da morire. Delitti in famiglia” (il 7) una commedia thriller con Glenn Powell e Margaret Qualley, “Gioia mia” (l’8) storia italiana sul rapporto tra un bambino e la sua anziana zia, interpretata da Aurora Quattrocchi, che per questo ruolo ha vinto il David, “The Drama. Un segreto è per sempre” (il 9), “Pecore sotto copertura” (il 10), “Star Wars. The Mandalorian and Grogu” (l’11 e il 12), “Hamnet, Nel nome del figlio” (il 13), “La villa portoghese” (il 14) e “Amarga navidad” di Pedro Almodovar.

BIGLIETTERIA

Biglietto sdraio: € 9 (intero); € 7 (ridotto e bambini fino a 12 anni)

Biglietto gradinata (solo a Sturla): € 7

Validi gli abbonamenti e le card Circuito Genova

È possibile acquistare i biglietti

presso la biglietteria dell’arena Circuito sul Mare da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo

presso le sale di Circuito Genova

presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

on line sul sito www.circuitocinemagenova.com

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Il biglietto non è rimborsabile.

In caso di meteo avverso i biglietti già acquistati potranno essere convertiti, entro 4 giorni dall’evento annullato, in un voucher da ritirare presso qualsiasi biglietteria del Circuito e utilizzabile entro 30 giorni in tutte le nostre sale.

Il programma è disponibile in versione stampabile su www.circuitocinemagenova.com