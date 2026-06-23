Torino e Genova dialogano sul futuro dello stato sociale: le sfide globali e le traiettorie di riforma

Nel corso del dialogo è emersa la necessità di ripensare gli strumenti dello stato sociale alla luce delle profonde trasformazioni demografiche, economiche e sociali che stanno interessando l’Europa. Particolare attenzione è stata dedicata alle risposte che i territori danno concretamente ogni giorno a queste sfide.

Silvia Salis, Sindaca di Genova: “Il titolo stesso dell’incontro ci invita a riconoscere una delle grandi promesse europee: quella di non lasciare sole le persone davanti alla malattia, alla vecchiaia, alla perdita del lavoro o alle difficoltà della vita. Per una sindaca il welfare ha i volti, i nomi, gli indirizzi di chi tiene insieme la propria vita con grande fatica. Genova è una città bella e difficile, verticale anche nelle sue distanze sociali: proprio per questo il tema dello stato sociale qui assume un significato ancora più forte. Penso agli anziani, per i quali esperienze come Sport Senior, la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico in orari che consentano di evitare le ore più calde in estate e le vacanze a prezzi calmierati rappresentano strumenti di salute, autonomia e relazione. Penso alla casa, che oggi è una delle grandi frontiere del welfare urbano: se abitare diventa troppo difficile, anche la crescita di una città rischia di diventare selettiva. Penso al lavoro, alla formazione e alle competenze, con progetti come la Scuola delle Professioni del Mare e della Blue Economy, che nasce per avvicinare formazione e occupazione nei settori legati alla vocazione più profonda di Genova e per dare a giovani e meno giovani l’opportunità di costruirsi una vita nella nostra città contando su un lavoro qualificato. E penso alla rete del terzo settore, delle associazioni, dei servizi e dei professionisti che ogni giorno incontrano la marginalità prima che diventi un numero o un titolo di giornale. Genova sa cosa significa fatica e sa cosa significa rialzarsi. Una città, però, si misura anche da come accompagna chi rischia di restare indietro. Siamo felici che questo confronto si apra qui: salvare lo stato sociale significa salvare una certa idea di comunità, più giusta, più attenta e più capace di riconoscere il valore di ogni persona”.

Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova: “Siamo molto contenti come Camera di Commercio di ospitare questa tappa tra le iniziative che il Prof. Boeri realizza per valorizzare i problemi del welfare nel nostro paese. Siamo convinti che Genova abbia peculiarità particolari e che debba affrontare con grande attenzione sia l’invecchiamento della popolazione che la sua conformazione demografica. Sono due aspetti importantissimi, bisogna riuscire a mettere in campo diversi progetti di breve, media e lunga durata, partendo proprio dai giovani, facendo in modo che anche gli studenti possano trovare attrattivo il territorio e sceglierlo. Dall’altro canto, l’immigrazione deve rappresentare un’ opportunità per il nostro sistema produttivo al fine di consentire anche a chi è immigrato di avere una collocazione nel mondo del lavoro e una condizione di vita dignitosa.”