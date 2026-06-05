Tir ribaltato sull’autostrada A7, morto il camionista: traffico bloccato

Genova. Un morto e traffico bloccato sull’autostrada A7 Milano Genova tra Busalla e Bolzaneto, in direzione sud, per un incidente avvenuto in una delle curve dei “Giovi”.

Un tir si è ribaltato all’altezza del chilometro 122. È successo poco prima delle 17 di oggi, venerdì 5 giugno. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto la polizia stradale, i soccorsi, il personale di Autostrade e i vigili del fuoco, intervenuti anche l’elicottero Drago viste le condizioni, apparse da subito molto grave, del conducente del mezzo pesante. L’uomo, un cittadino brasiliano di 49 anni, non ce l’ha fatta.

Il tratto tra Busalla e Bolzaneto è stato chiuso e si sono formate code di circa tre chilometri. Altri due chilometri di coda tra Ronco Scrivia e Busalla.

Sono in corso le operazioni per la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.

Gli utenti provenienti da Serravalle e diretti verso Genova, dovranno uscire a Busalla, dove si registrano 2 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto.

Alle lunghe percorrenze, provenienti da Serravalle e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la D26 Diramazione Predosa Bettole, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente prendere la A26 verso Genova ed infine la A10 Genova Savona verso Genova.