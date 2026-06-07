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Tigullio Vip Padel Cup, Ferro alla serata conclusiva: “Sport strumento di promozione del territorio”

"Uno spot di grande impatto ed efficacia per promuovere il territorio, diffondere la passione per il padel e per mettere in evidenza le potenzialità davvero sconfinate della Liguria come 'casa' di ogni sportivo"

Generico giugno 2026

Santa Margherita. “Si chiude la quarta edizione della Tigullio Vip Padel Cup, che anche quest’anno ha riscosso un grande successo. Da sempre questa manifestazione promuove l’attività motoria attraverso la messa in pratica di lezioni gratuite per i ragazzi e la presenza di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione e del mondo sportivo”.

Così il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, presente alle premiazioni ufficiali della quarta edizione della Tigullio Vip Padel Cup, nel corso della serata conclusiva tenutasi al Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure.

“Uno spot di grande impatto ed efficacia per promuovere il territorio, diffondere la passione per il padel e per mettere in evidenza le potenzialità davvero sconfinate della Liguria come ‘casa’ di ogni sportivo. L’amministrazione regionale è orgogliosa di essere al fianco di questo evento che si sviluppa in un contesto iconico e suggestivo e incoraggia tanti giovani ad adottare uno stile di vita attivo e a ‘scendere in campo’ senza tralasciare la solidarietà, grazie alla lotteria finale in favore della Fondazione Gigi Ghirotti”.

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