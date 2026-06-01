Tessilmoda ha chiuso dopo 48 anni, la titolare Rita Demartini: “Il nostro viaggio è finito”

Genova. Si chiude un’epoca per il commercio genovese. Sabato 30 maggio è stato l’ultimo giorno di apertura di Tessilmoda, storico negozio di abbigliamento gestito per tutta la sua storia dalla titolare Rita Demartini, oggi 86 anni.

Demartini ha salutato i clienti che l’avevano già seguita in via Varese dopo la decisione di chiudere il punto vendita sotto i portici di via San Vincenzo. Al suo posto è arrivato un Carrefour, il marchio si è spostato in locali più piccoli e poche centinaia di metri e ci è rimasto per un anno e mezzo. Ora Demartini ha deciso di appendere il metro da cucito al chiodo, lasciando spazio al figlio, che ha aperto una sua attività.

L’ultimo giorno di lavoro davanti a Tessilmoda Rita Demartini e il figlio Renato sono stati raggiunti non solo dai clienti affezionati, ma anche dai collaboratori storici Maria, Maurizio e Patrizia: “Anche l ‘ultimo giorno è andato, Tessilmoda ha finito il suo viaggio – è il commiato della famiglia – Vorremmo ringraziare pubblicamente tutti i nostri collaboratori che hanno fatto insieme a noi un percorso di passione, sacrificio, lavoro spesso duro ma stimolante, e tutti i nostri clienti , che spesso sono diventati amici”.