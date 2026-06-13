Terzo Valico, Rixi: “Scavo delle gallerie al 97%. Il primo passeggero? Lo sa solo il Signore…”

Portofino. “Lo scavo delle gallerie del Terzo Valico è al 97%, l’ultimazione è prevista nei primi mesi del 2027“. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del Terzo Valico in occasione dell’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management.

Sulla data di apertura al traffico passeggeri, il viceministro ha glissato con una battuta: “Il primo passeggero? Lo sa solo il Signore”. “Entro l’anno cadranno due diaframmi, entro i primi mesi del 2027 gli altri due”, ha spiegato Rixi che ha parlato anche dei costi dell’opera che consentirà un collegamento veloce con la Lombardia e il Nord Europa.

“Un’opera in ritardo di oltre 15 anni, ma alla quale questo governo ha dato un’accelerata notevole e che doveva costare 7 miliardi e invece ne costerà 13, ha detto il viceministro, imputando i rincari anche alle criticità impreviste emerse durante i lavori, tra cui il ritrovamento di sacche di gas e una pressione geologica senza precedenti che ha tuttavia portato allo sviluppo di tecnologie di scavo poi vendute al Giappone.

“Le parole pronunciate oggi dal viceministro Rixi sul Terzo Valico sono sconcertanti – dichiara Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria -. Di fronte a un’opera che accumula oltre 15 anni di ritardi e il cui costo è esploso da 7 a 13 miliardi di euro, sentire il viceministro Rixi liquidare la domanda sull’avvio del traffico passeggeri con un lo sa solo il Signore è uno schiaffo ai cittadini e una dimostrazione di totale mancanza di rispetto. I liguri non hanno bisogno di battutine. Hanno bisogno di risposte. Vogliono date precise. Vogliono sapere quando un’infrastruttura pagata con soldi pubblici entrerà finalmente in funzione”, aggiunge.

“Se il viceministro vuole fare cabaret, lasci il ministero e salga sul palco di Zelig. Se invece intende continuare a ricoprire un incarico istituzionale, smetta di nascondersi dietro frasi ridicole e dica chiaramente ai cittadini quando partiranno i treni e quali sono i tempi reali dell’opera. Di fronte al disastro delle infrastrutture liguri Rixi, Salvini e Bucci diano risposte e si assumano responsabilità. I liguri aspettano treni e infrastrutture, non battute da cabaret”, conclude.