Terzo Valico, conclusi gli scavi della nuova galleria di ventilazione Polcevera

Genova. Si sono conclusi oggi gli scavi della galleria di ventilazione Polcevera, lunga 2 chilometri, parte del progetto unico che riunisce Terzo Valico e nodo ferroviario di Genova.

La realizzazione della galleria di ventilazione Polcevera, avviata a fine ottobre 2024 da Cossi Costruzioni del gruppo WeBuild su quattro fronti di scavo in contemporanea, ha superato importanti complessità tecniche e logistiche. Il primo fronte di avanzamento ha infatti richiesto il sottoattraversamento della linea ferroviaria Genova-Milano ottenuto scavando ad appena 18 metri di profondità rispetto ai binari sovrastanti che sono rimasti costantemente in esercizio senza interruzione o impatti sulla circolazione ferroviaria.

Per ottimizzare i tempi, da febbraio 2025 sono stati poi attivati due ulteriori fronti di scavo paralleli, che hanno operato contemporaneamente in direzioni opposte lungo l’asse del tunnel. Intanto un quarto fronte di avanzamento si è occupato dell’ampliamento della sezione della galleria e della creazione dei cameroni sotterranei, gli spazi tecnici necessari ad ospitare i futuri impianti del sistema di ventilazione.

“Il completamento degli scavi della galleria di ventilazione Polcevera rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di realizzazione del Terzo Valico e conferma che il lavoro procede secondo il cronoprogramma previsto – spiega il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi -. Parliamo di un intervento tecnicamente complesso, realizzato con quattro fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano mantenuta sempre in esercizio, senza interruzioni del servizio. Un risultato che dimostra la capacità del sistema infrastrutturale italiano di affrontare sfide ingegneristiche di alto livello garantendo al tempo stesso sicurezza, efficienza e continuità operativa”.

“Ringrazio tutti i lavoratori, i tecnici, le imprese coinvolte, Rfi, il gruppo Fs, il commissario straordinario Mauceri e tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un’opera attesa da anni. Continuiamo a monitorare l’avanzamento dei lavori con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e consegnare al territorio una infrastruttura moderna, efficiente e strategica per lo sviluppo economico e logistico dell’Italia”, conclude Rixi.