Genova. Ci sono anche due vigili del fuoco genovesi tra gli esperti soccorritori che sono volati in Venezuela per aiutare la popolazione dopo le violente scosse di terremoto che hanno provocato almeno 920 morti e 50mila dispersi.
Venerdì dall’aeroporto di Pratica di Mare sono partiti Paolo Filippetti e Laura Piazzi, del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.
Filippetti fa parte dell’USAR, la squadra specializzata nelle ricerche tra le macerie, Piazzi è invece stata assegnata alla struttura incaricata degli aspetti tattici, logistici e di collegamento con le strutture del territorio.