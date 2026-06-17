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La sentenza

Coltellate alla ex compagna dopo una lite, Salvatore Pazzica condannato a 7 anni e 4 mesi

La condanna in abbreviato per l'accusa di tentato omicidio. La donna, 75 anni, era finita in Rianimazione

tribunale genova

Genova Il giudice per l’udienza preliminare Marco Malerba ha condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere Salvatore Pazzica, il 68enne, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la sua ex compagna 75enne in un’abitazione a Montoggio.

La donna, colpita con sei coltellate, il 22 novembre 2025 era stata soccorsa in gravi condizioni ed era finita in Rianimazione all’ospedale San Martino di Genova. La pm Eugenia Menichetti aveva chiesto 8 anni di condanna.

Pazzica, assistito dall’avvocato Luca Rinaldi, nella scorsa udienza aveva chiesto scusa dicendosi pentito del suo gesto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo, che ha diversi precedenti penali, non era nuovo a episodi di violenza nei confronti della ex compagna ed era già stato stato denunciato per maltrattamenti. Non è mai stato chiarito del tutto il movente del tentato femminicidio, forse una lite per questioni di denaro.

Sul posto, sentendo le urla dell’anziana, erano accorse due vicine di casa che avevano chiamato il 112 dopo essere state minacciate dall’uomo che poi era fuggito e si era nascosto in un casolare. I carabinieri lo avevano trovato e arrestato nella notte.

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