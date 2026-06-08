Vuole gettarsi dal tunnel di via D’Annunzio, un amico e la polizia locale lo convincono a desistere

Genova. Scene drammatiche nella serata di domenica 7 giugno in centro a Genova.

Intorno alle 23 in via D’Annunzio un uomo, senza fissa dimora, in stato di alterazione, è salito sul cornicione del terrazzo sopra il tunnel delle Casaccie e ha iniziato a minacciare di gettarsi di sotto.

Per mettere in atto il gesto anticonservativo si era anche procurato una corda, legata al collo e alla balaustra.

Sul posto è arrivata subito la polizia locale, con i vigili del fuoco e la Croce bianca genovese a supporto.

Gli agenti della locale, con l’aiuto di un amico dell’uomo intenzionato a suicidarsi, hanno portato avanti per circa mezzora un’azione persuasoria tesa a fargli cambiare idea, poi con un diversivo sono riusciti a mettere l’uomo in sicurezza.

Il senza fissa dimora, un italiano, è stato portato in codice verde al pronto soccorso del San Martino. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni.