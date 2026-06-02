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Aggressione

Tentata rapina in corso Italia, 19enne preso a calci in faccia e ferito con un coltellino

Il ragazzo ha raccontato di essere stato circondato da quattro persone che volevano rubargli portafoglio e cellulare, poi è stato portato in codice verde al San Martino

ambulanza croce bianca notte

Genova. Un 19enne è stato rapinato e ferito la scorsa notte in corso Italia, nei pressi di un locale all’altezza di via Campanella.

È successo intorno a mezzanotte e mezza: secondo il racconto della vittima gli aggressori, coetanei del ragazzo, sarebbero stati in quattro e avrebbero tentato di sottrargli portafoglio e cellulare.

Dopo averlo aggredito con un coltellino di circa 5 centimetri, lo avrebbero fatto cadere a terra per poi circondarlo e colpirlo al viso con diversi calci e pugni, senza tuttavia riuscire a sottrargli i beni personali.

Il 19enne ha riportato un paio di ferite lacero-contuse al sopracciglio e al labbro, quest’ultima a causa della lama.

Rientrato a casa in autonomia, ha contattato il 112 circa un’ora dopo i fatti. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato insieme alla Croce Bianca Genovese con un’ambulanza.

Il ragazzo è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso del policlinico San Martino. In corso gli accertamenti.

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