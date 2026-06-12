Tenta di fuggire dopo l’udienza in tribunale e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Genova. Era stato accompagnato in udienza, davanti al giudice di pace, perché era ai domiciliari per altri reati, ma uscendo dagli uffici di via De Amicis, con uno scatto repentino si è liberato dei controlli ed è fuggito correndo.

L’uomo, un 32enne marocchino con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato raggiunto dai poliziotti e a quel punto ha cominciato a sferrare calci e pugni in faccia, poi si è buttato a terra cercando di dare testate sull’asfalto, spiega una nota della polizia.

Gli agenti feriti sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi ciascuno, mentre il 32enne ha rifiutato le cure mediche. Lui è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate.