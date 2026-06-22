Tempo libero, Regione Liguria finanzia 27 eventi nelle quattro province. Lombardi. “Valorizzare il territorio”

Genova. Regione Liguria ha approvato il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l’anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali, nell’ambito della Legge regionale 22/2001.

“Si tratta di un importo complessivo di 75 mila euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione – afferma l’assessore regionale al Tempo libero Luca Lombardi – Le attività ricreative, se orientate alla sostenibilità, agiscono come il motore principale per riscoprire, proteggere e promuovere le risorse storiche, naturali e culturali delle comunità locali. Favoriamo l’impiego del tempo libero in attività come il turismo lento, il trekking o l’enogastronomia che trasformano la fruizione di un luogo in una concreta risorsa di sviluppo economico. Oltre a queste manifestazioni ricordo anche che Regione Liguria finanzia i 102 eventi autentici liguri organizzati dalle Pro Loco e i 77 organizzati dai comuni”.

Di seguito, nel dettaglio, la ricca mappa delle iniziative finanziate sul territorio, che spaziano dalla musica alla cultura, fino all’escursionismo e alla valorizzazione delle tradizioni storiche:

Area Metropolitana di Genova

Il capoluogo e la sua provincia fanno la parte del leone con numerose iniziative di carattere ricreativo e culturale. A Genova città prenderanno vita i “Giochi d’Antan” curati dall’APS Gruppo Città di Genova ASD , i “Mercoledì Scienza” dell’Associazione Amici dell’Acquario , la terza edizione de “L’Invasione dell’UltrArte” a cura di Passo Blu IAC APS , e il progetto inclusivo “Musica insieme nel tempo per superare le diversità” proposto da 5678 Studio APS ASD. Spazio anche al teatro e all’aggregazione sociale nel capoluogo con il “Teatro dei desideri – Corsi di teatro per bambini e ragazzi 2026” del Teatro Garage APS (nel quartiere di S. Fruttuoso) , le “Attività sociali Ricreatorio San Luigi anno 2026” a Pontedecimo , la rassegna culturale “L’Uomo e la Montagna” organizzata dal Club Alpino Italiano Sezione di Bolzaneto e la rassegna “Musica danza e teatro nei circoli ufficiali di Genova e Riviera” promossa dall’ASD Forti a Teatro.

Spostandoci sul territorio provinciale, il Golfo del Tigullio e l’entroterra saranno animati da manifestazioni di forte richiamo: Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione delle “Vie Antiche di Corte” dell’Associazione Flos Duellatorum , mentre a Torriglia tornerà la quarta edizione del corteo storico “Il ritorno del Fiesco” promosso dall’Associazione per la Biblioteca di Torriglia. L’Associazione Musicamica proporrà invece l’itinerante “Musicamica Tempo Libero 2026/2027”, che toccherà Santa Margherita Ligure, Busalla e la stessa Genova. La città di Chiavari condividerà con il capoluogo l’iniziativa “Inquadrando e riciclando” promossa dall’Accademia di Ecologia ed Arte Riarteco APS.

Provincia di Savona

Nel savonese i riflettori si accendono sul grande motorismo storico e sull’artigianato artistico. Garlenda ospiterà infatti il prestigioso “43° Meeting Internazionale Fiat 500” organizzato dal Fiat 500 Club Italia. Grande attenzione anche per la ceramica e le tradizioni ad Albissola Marina con il “Concorso – Albissola Città d’Arte e Ceramica” (Associazione Amici della Ceramica “Circolo Nicolò Poggi”) e a Toirano con lo spettacolo “I ratti della fornace 2026” dell’Associazione La Fornace APS. La musica e la storia locale si incontreranno a Noli con la manifestazione “Milisaona-excalibur” curata dall’Associazione Culturale Gli Aleramici APS e a Savona città grazie all’Accademia del Chiostro ETS con “Musica nei musei e non solo (25° Edizione) – Percorsi musicali tra territorio e comunità”. Il ponente savonese dividerà inoltre con Genova la rassegna “Gospel e dintorni 2026” dell’APS Tieniviva Gospel Voices (che farà tappa a Varazze) e lo spettacolo itinerante “Anhelitus, il respiro dell’umano” dell’Associazione Spettacolo Cultura.

Provincia di Imperia

La Riviera dei Fiori punta sulla valorizzazione dell’entroterra, sulla musica e sui percorsi inclusivi. San Romolo, a Sanremo, farà da cornice al “Festival dei Boschi 2026” organizzato da Popoli in Arte ODV , mentre il Centro di Aiuto alla Vita A.P.S. promuoverà nella città matuziana il progetto di riscoperta locale “Scopriamo il nostro territorio”. Spostandoci a ponente, il Comune di Camporosso riceve il sostegno per la rassegna estiva “Arte e musica un estate insieme”. Ad Imperia città, infine, fari puntati sulle note di “Oltrelariva 2026” (Associazione Culturale Fare Musica) e sulle attività manuali ed espressive del Circolo Parasio ODV con il progetto “Mani in Argilla: creare, condividere, integrare”.

Provincia della Spezia e attività escursionistiche regionali

Nello spezzino l’Aidea La Spezia APS curerà il progetto culturale e ambientale “Liguria: tra mare, natura e tradizioni”.

Infine, una quota importante di finanziamenti è dedicata al turismo lento e all’escursionismo puro, con percorsi di trekking in via di definizione che toccheranno diverse aree del territorio montano ligure: si tratta dei progetti “La Montagna nel cuore e il cuore della montagna” curato dal Club Alpino Italiano Sezione Ligure Genova APS-ETS e di “Liguria 2026 – Progetto Alpinismo Accademico” promosso dal Club Alpino Accademico Italiano.