Teatro, da sabato 27 giugno per tutta l’estate la rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi”

Genova. Quarta edizione di “Parole antiche per pensieri nuovi” con sette spettacoli da sabato 27 giugno a martedì 29 settembre 2026 nel Salone da Ballo del Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10. Ne sono protagonisti Mino Manni con “Il Mediterraneo in barca” spettacolo musicale tratto dal libro di Georges Simenon, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi; Arianna Scommegna con “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri”, sul palco insieme al musicista Edmondo Romano, altra nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi e la drammaturgia di Giorgio Ieranò; Roberto Alinghieri con “Robinson di Daniel Defoe”; il filosofo Simone Regazzoni con quattro conferenze spettacolo: “La notte appartiene agli amanti. Eros e filosofia in Platone”, “Eros. L’amore secondo Platone”, “Libertà. La vita secondo Diogene il Cinico”, “Forza. La morale secondo Nietzsche”.

La rassegna di Palazzo Reale “Parole antiche per pensieri nuovi” porta il nome del più esteso progetto che attraversa tutta la Liguria, ma trova una sua peculiare collocazione in uno dei musei nazionali del capoluogo ligure. Fino a pochi giorni fa era diretto dalla direttrice regionale Alessandra Guerrini, che nel suo saluto all’incarico ha dichiarato l’obiettivo di tanti anni di lavoro: “Musei non più soltanto custodi del passato, ma luoghi vivi. Un museo vivo è un museo che continua a crescere: questo significa avere costruito un rapporto di fiducia con il territorio e con le persone”. Una linea che ben si sposa con l’attività di Teatro Pubblico Ligure che dal 2011 riporta alla forza della narrazione orale i pensieri antichi per sviluppare pensieri nuovi, facendo perno sul teatro come elemento capace di portare un valore aggiunto ai luoghi museali, ai monumenti, ai siti archeologici della Liguria.

Ideato e diretto da Sergio Maifredi, “Parole antiche per pensieri nuovi” è prodotto da Teatro Pubblico Ligure e Musei Nazionali Di Genova – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Liguria, con il contributo di Fondazione Carige. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto. Con il biglietto dello spettacolo è possibile visitare il Museo, arrivando un’ora prima dell’inizio o quando è finito. Prevendita on line su www.mailticket.it. Informazioni al numero whatsapp 351 4472182 o alla mail info@teatropubblicoligure.it. Informazioni su Palazzo Reale: tel. 010 2705231, palazzorealegenova@cultura.gov.it

Situato in pieno centro di Genova, l’antico Palazzo di Stefano Balbi, divenuto poi Palazzo Reale, costituisce uno dei siti di maggiore interesse del patrimonio monumentale e artistico della Città. Dal 2007, insieme alle Strade Nuove e al Sistema dei Palazzi dei Rolli, è iscritto nella lista del patrimonio Unesco. “Parole antiche per pensieri nuovi” inizia sabato 27 giugno, alle ore 17, nel Salone da Ballo di Palazzo Reale (via Balbi 10) con “Il Mediterraneo in barca” tratto dal libro di Georges Simenon, il nuovo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, che per la prima volta porta in scena il testo del grande autore belga. Che Simenon sia un prodigioso narratore è a tutti noto. Ma forse non tutti sanno che, in particolare fra il 1931 e il 1946, è stato un reporter abile e singolare. Singolare perché, lungi dal considerarsi un inviato speciale, i suoi reportage li ha scritti «per sé», per viaggiare, per finanziare la sua curiosità. Lo dimostra questo resoconto di una crociera compiuta nel Mediterraneo – da Porquerolles alla Tunisia passando dall’Elba, Messina, Siracusa, Malta – a bordo di una goletta: una lunga crociera durante la quale Simenon, che si era ripromesso di capire e descrivere il Mare nostrum, non potrà che confermarsi nella sua vera vocazione, la stessa di Stevenson: raccontare storie. “Il Mediterraneo in barca” è uno spettacolo musicale con Mino Manni protagonista, la musica originale di Roberto Frati eseguita dal vivo dal trio composto da Fabio Battistelli al clarinetto, Riviera Lazeri al violoncello e Clarice Binet al violino. «Georges Simenon – scrive il regista Sergio Maifredi – è probabilmente lo scrittore che ho letto di più in vita mia. La scoperta dei reportage è stata però una rivelazione recente. In quelle pagine emerge un Simenon meno narratore e più osservatore, capace di decifrare la realtà come un detective cerca ciò che si nasconde sotto le apparenze. Il suo viaggio nel Mediterraneo degli anni Trenta intercetta tensioni che esplodono oggi nel nostro presente. Per Simenon il Mediterraneo non è un confine, ma una strada. Le sue rotte assomigliano al viavai di un corso in una piccola città». Il Mediterraneo è una faglia tra continenti, una piccola spaccatura geografica che mette in relazione mondi lontani. Da qui la sua straordinaria energia: una miscela di culture, commerci, desideri, conflitti e migrazioni. Simenon coglie tutto questo con un’intelligenza profetica, restituendoci il ritratto di un Mediterraneo dove le tensioni del passato e di oggi, si incontrano e sono il nostro destino.

Il programma

Sabato 27 giugno 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da ballo

Via Balbi 10, Genova

IL MEDITERRANEO IN BARCA

Tratto dal libro di GEORGES SIMENON

regia di SERGIO MAIFREDI

Con MINO MANNI

Musiche originali di Roberto Frati

Eseguite dal vivo da

Fabio Battistelli, clarinetto

Riviera Lazeri, violoncello

Clarice Binet, violino

Direttore di produzione Lucia Lombardo

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Martedì 7 luglio 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

SIMONE REGAZZONI

LA NOTTE APPARTIENE AGLI AMANTI

Eros e filosofia in Platone

Produzione Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi

Martedì 14 luglio 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

MEDUSA, SCILLA E LA SFINGE

Donne, maghe e mostri

regia SERGIO MAIFREDI

drammaturgia Giorgio Ieranò

Con ARIANNA SCOMMEGNA

con le musiche scritte ed eseguite dal vivo da EDMONDO ROMANO

direttore di produzione Lucia Lombardo

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Martedì 21 luglio 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

ROBERTO ALINGHIERI

ROBINSON DI DANIEL DEFOE

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Martedì 15 settembre 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

SIMONE REGAZZONI

EROS. L’AMORE SECONDO PLATONE

Martedì 22 settembre 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

SIMONE REGAZZONI

LIBERTÀ. LA VITA SECONDO DIOGENE IL CINICO

Martedì 29 settembre 2026, ore 17

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

SIMONE REGAZZONI

FORZA. LA MORALE SECONDO NIETZSCHE

Biglietti: intero 10 euro; ridotto 8 euro

Prevendita sempre on line su www.mailticket.it e in biglietteria un’ora prima degli eventi

Info whatsapp 351 4472182 o info@teatropubblicoligure.it

Visita museo inclusa nel biglietto d’ingresso arrivando 1 ora prima o dopo lo spettacolo

Info Palazzo Reale 010 2705231/010 2705231