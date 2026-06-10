Il Teatro Nazionale Genova compie 75 anni, ecco la nuova stagione: si parte con l’Orlando Furioso

Genova. Il numero 75 ricorre due volte nella nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova: un totale di 75 spettacoli (16 produzioni, 6 delle quali realizzate nell’ambito degli Under35, 8 prime nazionali e 59 spettacoli ospiti) e 75 gli anni che compie quest’anno il Teatro di Genova.

Fondato nel 1951, quattro anni dopo il Piccolo Teatro di Milano, ha contribuito in modo imprescindibile al concetto storico di “teatro pubblico”. Nella stagione 2017 -18, l’unione tra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell’Archivolto (nato nel 1986, quest’anno compirebbe 40 anni) ha dato vita all’attuale organismo teatrale, riconosciuto come Teatro Nazionale dal ministero della Cultura (Mic) e guidato dal 2020 da Davide Livermore, confermato “direttore unico” dall’inizio di quest’anno.

L’ora di noi il claim scelto per questa stagione: “Invita e richiama a una forma di rispetto − afferma Livermore − settantacinque anni non sono un’età: sono una responsabilità ben portata. Il Teatro Nazionale di Genova festeggia la sua storia senza metterla in vetrina, ma rimettendola in scena. Dopo Il Teatro è tuo, il passo naturale è L’ora di noi: meno slogan, più comunità. Perché il futuro, a teatro, comincia sempre quando le luci si abbassano e qualcuno respira accanto a noi”.

Per questa stagione la Regione Liguria ha previsto di stanziare un ulteriore contributo integrativo di 500mila euro per supportare la nuova stagione teatrale, cifra che va ad aggiungersi al contributo ordinario pari a un milione di euro che l’amministrazione regionale riconosce annualmente al Teatro, lo ha comunicato la vicepresidente e assessora alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro in relazione alla presentazione del cartellone del Teatro Nazionale.

Apertura con l’Orlando Furioso

La stagione si apre l’8 ottobre nella sala Ivo Chiesa con l’Orlando Furioso, dal poema di Ludovico Ariosto (adattamento di Margherita Rubino) con la regia di Davide Livermore e una compagnia di attrici come Anna Della Rosa, Linda Gennari, Mariangela Granelli, Laura Marinoni, Silvia Bennet, Annamaria Ghirardelli e Fulvio Pepe, unico attore a punteggiare la narrazione dal poema epico cavalleresco, mentre la musica eseguita dal vivo dall’Ensemble Chimera è quasi un “altro personaggio in scena” (repliche fino al 18 ottobre e poi in tournée da gennaio 2027 a Firenze, Napoli, Torino).

Oltre al teatro Ivo Chiesa, anche le altre tre sale apriranno la programmazione in ottobre: la sala Mercato inaugura il 13 ottobre con la performance di Princess Isatu Hassan Bangura (direttrice junior) Blinded by Sight (in scena fino al 18 ottobre) Il corpo conosce prima della vista nato in forma di studio alla Biennale Teatro 2025, è un’esplorazione nei meandri della storia di Edipo: la tragedia è incarnata, abita nel respiro, mentre quel corpo cieco ricorda ciò che ha cercato di dimenticare. Il teatro Eleonora Duse apre il 14 ottobre con il Don Giovanni di Molière, regia di Carlo Sciaccaluga (in scena fino al 18 ottobre); anche il teatro Gustavo Modena inaugura il 14 ottobre con lo spettacolo tra danza e drammaturgia biografica, The Forest, di Cristiana Morganti e Claudio Tolcachir (in scena fino al 16 ottobre): la “foresta” luogo della mente, ma il sottotitolo è ancor più eloquente per una coproduzione che intreccia danza e temi autobiografici dolenti e nostalgici.

Sempre in ottobre, dal 28 al 31, in sala Mercato Uno spettacolo gigantesco, drammaturgia di Alice Sinigaglia e Elena C. Patacchini, regia di Alice Sinigaglia – autrice e regista di La Spezia (classe 1996) che poco meno di un anno fa debuttava a Romaeuropa con un “congegno teatrale” che affronta Gargantua e Pantagruel, creazione cinquecentesca di Rabelais con il risultato di un cortocircuito scenico in cui il confine tra parola e immaginazione si spezza.

Dal 3 all’ 8 novembre, in sala Mercato Mio padre è Sylvester Stallone (nella foto di apertura) lavoro finalista a Scenario 2025, nato per tappe, ideato dalla compagnia ADDA: drammaturgia di Leonardo Ceccanti, regia Matteo Ceccantini, interpretazione di Davide Niccolini (tutti e tre toscani nati tra il 1998 e 1999). Una storia di rinascita, raccontata con toni da epica omerica, feroce e appassionata come una gara sportiva. Davide (figlio e attore) racconta del padre Riccardo, campione di lotta e figlio, a sua volta, di Bruno internato nel manicomio di Volterra.

Dal 10 al 15 novembre, al teatro Gustavo Modena, Starman. La vera storia di Leon Skum di e con Pietro Giannini (premio Ubu 2025 Under35) in collaborazione con Romaeuropa Festival (prima nazionale, il 4 novembre e poi a Genova). Un ritratto al nero di un imprenditore della comunicazione che vuole impadronirsi del mondo.

Nel 2027, dal 23 al 28 febbraio, al teatro Eleonora Duse Fedra, di Ghiannis Ritsos, regia di Francesco Biagetti, con Elisabetta Pozzi attrice monologante in un ruolo a lei caro, diretta da un suo allievo che un anno fa debuttava come regista con Sputnik Sweetheart, adattamento dal romanzo La Ragazza dello Sputnik di Murakami.

Altre produzioni e coproduzioni

Le produzioni e coproduzioni attingono soprattutto a testi contemporanei e, nel caso dei classici, il Teatro Nazionale precisa che si tratta di riletture attualizzate.

Don Giovanni di Molière, adattamento e regia di Carlo Sciaccaluga, che debutta in prima nazionale l’8 luglio in apertura del festival di Borgio Verezzi, inquadra il famoso personaggio-archetipo del seduttore in un’aura senza tempo: Simone Toni e Enzo Paci, rispettivamente Don Giovanni e Sganarello, sono al centro del gioco d’interpretazione a più ruoli, compresi quelli maschili, delle tre attrici: Giorgia Coco, Federica Castellini, Francesca Osso. Dal 13 al 18 ottobre, al Teatro Eleonora Duse.

Ci vediamo all’alba è un testo per due attrici dell’autrice inglese Zinnie Harris (traduzione di Monica Capuani) che Davide Livermore mette in scena con Anna Della Rosa e Linda Gennari: affondando nel mistero esoterico di una trama contemporanea, ispirata al mito di Orfeo e Euridice: un’isola deserta, dopo un naufragio, dove due donne si svelano tra le ombre e nebbie dell’esistenza. Debutto in prima nazionale a Borgio Verezzi, il 28 luglio. Dal 27 ottobre al 1° novembre, al Teatro Eleonora Duse.

Nel 2027 sarà la volta di uno spettacolo che affronta un tema ancora doloroso: M / T Moby Prince 3.0, scrittura potente per ricostruire “la più grande tragedia della marina civile italiana” ancora incompleta. Drammaturgia di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, regia di Mercedes Martini, con Lorenzo Satta, Alessio Zirulia (giovani attori diplomati alla Scuola di Genova); coproduzione Grufo e Grufo e La Nave Europa [2 e 3 marzo, in sala Mercato]

Sempre in marzo, un altro lavoro testimonia la storia dello Stabile di Genova, evocando una storica regia di Luigi Squarzina del 1970, I due gemelli veneziani da Carlo Goldoni (adattamento di Tullio Solenghi e Roberto Alinghieri). Solenghi, anche regista, rende omaggio a quell’edizione che lo vide giovane attore, tornando a recitare quelle battute con una compagnia che mescola interpreti di esperienza e giovani talenti della scuola di Genova: Roberto Alinghieri, Barbara Moselli, Mauro Pirovano, Laura Repetto, Cristiano Dessì, Stefano Moretti, Luca Mascia, Roberto Serpi, Stefania Pepe, Vincenzo Castellone, Daniele Corsetti. Dal 4 al 21 marzo, al teatro Ivo Chiesa.

Agitazione, opera del 2018 di Ivan Vyrypaev, l’autore russo contemporaneo dissidente e esiliato, ha la regia di Teodoro Bonci del Bene che spesso ha frequentato la scrittura di questo drammaturgo tra i più famosi e tradotti al mondo. In scena, una compagnia di interpreti, costruita come una costellazione attorno alla vicenda di una scrittrice che si pone il dilemma della creazione, durante un’intervista a cuore aperto dai risvolti filosofici. Gaia Aprea veste i panni della protagonista, con lei Silvio Castiglioni, Tomas Leardini, Giulia Prevedello e Francesco Patané. Dal 3 al 11 aprile, al Teatro Eleonora Duse.

Romeo and Juliet da William Shakespeare, regia di Elena Dragonetti, è la nuova creazione della regista e curatrice artistica della stagione del Teatro Ragazzi del Nazionale di Genova, nell’ambito del progetto L’età del fuoco che ogni anno è dedicato ai temi dell’adolescenza con allievi delle scuole superiori della città. Qui la storia d’amore dei due adolescenti Capuleti e Montecchi assumerà toni e sfumature ultracontemporanee. Dal 7 al 9 aprile, al Teatro Gustavo Modena.

Il Marabù, testo e regia di Fausto Paravidino, segna il ritorno di un autore, regista e attore tra i più stimati anche oltre i confini nazionali. Una prima nazionale con un gruppo di attrici e attori tra cui ricordiamo, Maddalena Crippa, Iris Fusetti, Federico Vanni, Daniele Natali, Federico Brugnone e Nicoletta Cifariello. Dal 28 aprile al 9 maggio, al teatro Eleonora Duse.

Barbare furie è una ripresa di un lavoro di qualche stagione fa, nato in forma di studio e che ora trova una forma compiuta. Tre racconti tratti dalla penna di Maurizio De Giovanni, con la regia di Mercedes Martini: ritratti femminili da storie vere di cronaca nera, con le attrici Elsa Bossi, Lisa Galantini, Anna Rita Vitolo. Dall’11 al 16 maggio, al teatro Gustavo Modena.

Diversi i ritorni come riprese

Per chi se li fosse persi tornano in scena Ugo Dighero con i due spettacoli da Dario Fo: Lu santo Jullare Francesco, regia di Giorgio Gallione (18 – 22 novembre, al teatro Gustavo Modena) e Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, in tournée da ottobre 2026.

Equus di Peter Shaffer, regia di Carlo Sciaccaluga, con Luca Lazzareschi, Pietro Giannini, Pia Lanciotti, Camilla Semino Favro, Michele De Paola e Giulia Prevedello aveva debuttato nell’aprile 2025, ottenendo la candidatura come miglior regia a Le Maschere del Teatro. Al teatro Eleonora Duse, dal 4 al 12 dicembre, prima di essere ospitato al Teatro Valle di Roma, nella prima stagione della riapertura dopo oltre 15 anni di chiusura.

Le Dieu du Carnage di Yasmina Reza, altro successo della scorsa stagione, con la regia di Antonio Zavatteri (anche interprete) con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani, torna in scena alla fine del 2026 (Dal 30 dicembre al 6 gennaio 2027, al teatro Eleonora Duse). Prima tappa di una tournée che toccherà Bolzano, Milano, Roma e Napoli.

Too late è il testo inedito di Jon Fosse che Thea Dellavalle e Irene Petris hanno adattato da un libretto d’opera che racconta di Nora, invecchiata e ormai fuori dalla sua “casa di bambola” ma visitata da ricordi e figure di quella memoria ibseniana. Con Anna Bonaiuto, Irene Petris, Roberta Ricciardi, Emanuele Righi, in scena a primavera, al teatro Duse (13 e 14 marzo) e poi in tournée da aprile 2027 a Milano, Roma, Pisa.

Anche La traiettoria calante il monologo di successo di e con Pietro Giannini che ripercorre i fatti che portarono alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, sarà in tournée da gennaio 2027.

Per il calendario completo con anche gli spettacoli in ospitalità, ecco il sito web del Teatro Nazionale.

Biglietti e abbonamenti

Fino al 14 luglio gli abbonamenti a 10, 15 e 20 spettacoli sono disponibili a un prezzo promozionale che permette di risparmiare oltre il 70% sui biglietti dei singoli spettacoli.

Inoltre, è prevista una formula di abbonamento under30 a 5 spettacoli e anche una speciale promozione estiva che permette di risparmiare oltre il 70% sui biglietti dei singoli spettacoli.

Dal 15 luglio gli abbonamenti rimarranno in vendita esclusivamente online a prezzo intero

Biglietteria del Teatro Nazionale Genova

Teatro Ivo Chiesa e Teatro Gustavo Modena aperte da lunedì a venerdì ore 15 < 19

Teatro Eleonora Duse aperta da lunedì a venerdì ore 10 < 13

Biglietteria telefonica 010 5342 400 (da lunedì a venerdì, ore 10 < 13;)

Biglietteria Online teatronazionalegenova.it

Informazioni: e-mail teatro@teatronazionalegenova.it; teatronazionalegenova.it