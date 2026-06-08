A Forte Santa Tecla da domenica 24 giugno Le allegre comari di Windor e I Conviviali

Genova. Da mercoledì 24 a domenica 28 giugno 2026, alle ore 20.30, al Forte di Santa Tecla di Genova, sulle alture di San Fruttuoso, va in scena “Le allegre comari di Windsor”, spettacolo itinerante della compagnia teatrale I Conviviali, nell’ambito dell’ottava edizione della rassegna estiva “Al Forte al Tramonto”. Quest’anno, durante tutte le serate di spettacolo, dalle ore 18.30, è possibile fare aperitivo negli spazi del Forte prima dell’inizio della rappresentazione. Tra vini, birre e stuzzichini curati dall’associazione Pepita Ramone, il pubblico può godersi la vista panoramica sulla città prima, durante e dopo lo spettacolo.

Come da tradizione della rassegna, lo spettacolo si sviluppa in forma itinerante all’interno del Forte di Santa Tecla. Il pubblico segue gli attori attraversando gli spazi della struttura e, per la prima volta, anche alcune aree del bosco del parco circostante, finora inedite per la rassegna. Un percorso teatrale immersivo che permette non solo di assistere allo spettacolo in movimento, ma anche di scoprire scorci panoramici sulla città di Genova visibili dal Forte.

La produzione nasce dalla collaborazione artistica tra le compagnie teatrali I Conviviali e Il Malinteso APS, compagnia teatrale fondata da Alessandro Piazza. Lo spettacolo coinvolge un cast di 17 attori, di cui 9 provenienti da Il Malinteso.

Con la regia di Alessandro Piazza e l’adattamento teatrale firmato insieme a Rebecca Nevone, “Le allegre comari di Windsor” propone una rilettura ironica e contemporanea della celebre commedia di William Shakespeare. Al centro della vicenda c’è Sir John Falstaff, interpretato da Paolo Derba, personaggio goffo e opportunista che tenta di sedurre contemporaneamente Madama Ford e Madama Page, interpretate rispettivamente da Francesca Boero e Sara Zunino, per interesse e convenienza personale. Le due donne, accortesi dell’inganno, organizzano una serie di beffe che accompagnano il pubblico tra equivoci, travestimenti e colpi di scena.

Particolarmente significativa la collaborazione con il Liceo Artistico Klee/Barabino, coordinata da Laura Iadeluca, ex docente dell’istituto, con il supporto dei docenti Girio Marsili, Andrea Grillo e Alessandra Varbella. Sotto la loro supervisione, gli studenti hanno lavorato alla realizzazione di scenografie, costumi e maschere ispirati al 500′ e 600′, confezionando oltre 30 elementi di scena tra abiti e maschere. Un progetto che coinvolge giovani e che rappresenta il proseguimento di una collaborazione iniziata nel 2013 con lo spettacolo “Il vestito nuovo dell’imperatore”.

«Questa collaborazione è uno degli aspetti più importanti del progetto – afferma Paolo Derba, presidente della compagnia I Conviviali e della Rete Forte Santa Tecla –. I ragazzi del Liceo Artistico Klee/Barabino lavorano da mesi a questo spettacolo insieme a Laura Iadeluca, contribuendo alla realizzazione di scenografie, costumi e maschere. Questo spettacolo – continua – rappresenta inoltre un lavoro importante per la compagnia, che da 17 anni porta avanti la propria attività e da 8 anima il Forte attraverso la rassegna “Al Forte al Tramonto”».

I Conviviali fanno parte della Rete Forte Santa Tecla, composta da quattro associazioni: Asso Civile, Gruppo Radio Liguria, Agesci Genova 3 e, appunto, I Conviviali, impegnate nella valorizzazione e nella riqualificazione del Forte attraverso attività culturali e sociali.