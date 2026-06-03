Tamponamento a catena in via Invrea all’ora di punta, traffico in tilt

Genova. Traffico congestionato questa mattina per un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 7.30 in via Invrea, tra San Fruttuoso e Brignole.

Coinvolte tre automobili e una Vespa, scontrate tra loro poco dopo l’intersezione con largo Archimede.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, insieme alla polizia locale.

Stando a quanto ricostruito, la prima auto coinvolta si è fermata in corrispondenza dell’attraversamento per consentire il passaggio di un pedone ed è stata tamponata da una Vespa, rimasta a sua volta compressa tra l’auto che la precedeva e altre due che la seguivano, scontratesi a loro volta.

Fortunatamente i ragazzi a bordo del mezzo a due ruote – 20 e 23 anni- non hanno riportato conseguenze, così come i conducenti degli altri veicoli, di età compresa fra i 31 e i 65 anni; di questi, solo una donna 62enne è stata ospedalizzata in codice verde al pronto soccorso del policlinico San Martino in stato di agitazione ipertensiva.