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Summer Festival a Chiavari, attivati due treni straordinari

Saranno attivati nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno per agevolare il rientro dei partecipanti all'evento

treno treni interno

Genova. Potenziato il servizio ferroviario regionale in occasione del Summer Festival di Chiavari.

Su mandato della Regione Liguria e dell’assessore Marco Scajola, Trenitalia attiverà due treni straordinari nella notte a cavallo tra venerdì 12 e sabato 13 giugno per agevolare il rientro dei partecipanti all’evento e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico.

Sarà attivato il treno straordinario R 94167 Chiavari–La Spezia Centrale, con partenza da Chiavari alle ore 1.05 e arrivo alle ore 2.12, con fermate intermedie a Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto e nelle stazioni delle Cinque Terre.

Attivato anche il treno straordinario R 94168 Chiavari–Genova Brignole, con partenza alle ore 1.15 e arrivo alle ore 2.08, con fermate a Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure-Portofino, Camogli San Fruttuoso, Recco, Genova Nervi, Genova Quinto, Genova Quarto, Genova Sturla e Genova Brignole.

“Continuiamo a lavorare, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato anche in occasione di grandi eventi che richiamano un elevato numero di persone sul territorio – dice l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. L’attivazione di treni straordinari per il Summer Festival rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di cittadini e visitatori, consentendo spostamenti più sostenibili e agevoli nelle ore serali e notturne. Affianchiamo dunque alle grandi opere infrastrutturali in corso questo tipo di iniziative”.

Gli orari dei due treni straordinari

R 94167 CHIAVARI 01:05 – LA SPEZIA CENTRALE 02:12

Ferma a Lavagna (1:09/10) – Sestri Levante (1:14/15) – Moneglia (1:22/23) – Deiva Marina (1:26/27) – Framura (1:31/32) – Bonassola (1:36/37) – Levanto (1:40/41) – Monterosso (1:45/46) – Vernazza (1:49/50) – Corniglia (1:53/54) – Manarola (1:58/59) – Riomaggiore (2:02/03).

R 94168 CHIAVARI 01:15 – GENOVA BRIGNOLE 02:08

Ferma a Zoagli (1:20/21) – Rapallo (1:25/26) – S. Margherita L. P. (1:29/30) – Camogli S.F. (1:35/36) – Recco (1:38/39) – Genova Nervi (1:50/51)- Genova Quinto (1:54/55) – Genova Quarto (1:58/59) – Genova Sturla (2:02/03).

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