Summer Festival a Chiavari, attivati due treni straordinari

Genova. Potenziato il servizio ferroviario regionale in occasione del Summer Festival di Chiavari.

Su mandato della Regione Liguria e dell’assessore Marco Scajola, Trenitalia attiverà due treni straordinari nella notte a cavallo tra venerdì 12 e sabato 13 giugno per agevolare il rientro dei partecipanti all’evento e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico.

Sarà attivato il treno straordinario R 94167 Chiavari–La Spezia Centrale, con partenza da Chiavari alle ore 1.05 e arrivo alle ore 2.12, con fermate intermedie a Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto e nelle stazioni delle Cinque Terre.

Attivato anche il treno straordinario R 94168 Chiavari–Genova Brignole, con partenza alle ore 1.15 e arrivo alle ore 2.08, con fermate a Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure-Portofino, Camogli San Fruttuoso, Recco, Genova Nervi, Genova Quinto, Genova Quarto, Genova Sturla e Genova Brignole.

“Continuiamo a lavorare, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato anche in occasione di grandi eventi che richiamano un elevato numero di persone sul territorio – dice l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. L’attivazione di treni straordinari per il Summer Festival rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di cittadini e visitatori, consentendo spostamenti più sostenibili e agevoli nelle ore serali e notturne. Affianchiamo dunque alle grandi opere infrastrutturali in corso questo tipo di iniziative”.

Gli orari dei due treni straordinari

R 94167 CHIAVARI 01:05 – LA SPEZIA CENTRALE 02:12

Ferma a Lavagna (1:09/10) – Sestri Levante (1:14/15) – Moneglia (1:22/23) – Deiva Marina (1:26/27) – Framura (1:31/32) – Bonassola (1:36/37) – Levanto (1:40/41) – Monterosso (1:45/46) – Vernazza (1:49/50) – Corniglia (1:53/54) – Manarola (1:58/59) – Riomaggiore (2:02/03).

R 94168 CHIAVARI 01:15 – GENOVA BRIGNOLE 02:08

Ferma a Zoagli (1:20/21) – Rapallo (1:25/26) – S. Margherita L. P. (1:29/30) – Camogli S.F. (1:35/36) – Recco (1:38/39) – Genova Nervi (1:50/51)- Genova Quinto (1:54/55) – Genova Quarto (1:58/59) – Genova Sturla (2:02/03).