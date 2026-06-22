Successo a Leivi per la Festa dell’Olio, Piana: “Patrimonio da valorizzare”

Liguria. Grande partecipazione a Leivi per la Festa dell’Olio, appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olivicoltura ligure, delle produzioni di qualità e delle tradizioni del territorio che ha richiamato cittadini, visitatori, produttori e operatori del settore. Alla manifestazione ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, che ha portato il saluto di Regione Liguria.

Nel corso della due giorni sono stati proposti momenti di approfondimento dedicati all’olio extravergine di oliva, incontri con produttori, degustazioni e iniziative rivolte alla promozione delle eccellenze agroalimentari locali, confermando il forte legame tra agricoltura, cultura e attrattività turistica del territorio.

Nel corso della giornata sono stati inoltre presentati progetti innovativi per l’olivicoltura sviluppati in collaborazione con il mondo della ricerca e con l’Istituto Italiano di Tecnologia, finalizzati a migliorare il monitoraggio delle coltivazioni, la gestione sostenibile degli oliveti e la competitività delle imprese agricole attraverso l’applicazione di nuove tecnologie.

“L’olivicoltura ligure rappresenta molto più di una produzione agricola – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – Dietro ogni oliveto e ogni fascia terrazzata c’è un patrimonio di storia, lavoro e competenze che contribuisce a mantenere vivo il territorio e a preservare un paesaggio unico. Manifestazioni come la Festa dell’Olio permettono di far conoscere il valore delle nostre produzioni, sostenere le imprese agricole e rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e identità locale. Regione Liguria continuerà a sostenere iniziative capaci di promuovere le eccellenze del territorio e il lavoro quotidiano degli olivicoltori.”