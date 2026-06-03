Strappa le collanine a un passante in centro storico: arrestato dalla polizia locale

Genova. Ancora un arresto per furto con strappo nel centro storico. Questa volta la vittima, un uomo, è stato avvicinato in piazza Ferretto da un uomo che gli ha strappato le collane d’oro che portava al collo ed è fuggito.

A rintracciarlo e arrestarlo sono stati gli agenti che si trovavano a un Info Point, cui la vittima si è subito rivolta. Gli agenti ottenuto una prima descrizione dell’autore, e ricostruito l’accaduto con le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina.

Grazie alle descrizioni e alla testimonianza di un cittadino che aveva assistito alla scena il ladro è stato individuato nei pressi di salita Pollaiuoli, intercettato e fermato dalla pattuglia. Accompagnato negli uffici di piazza Ortiz per gli accertamenti di rito, lha spontaneamente consegnato tre collanine d’oro che nascondeva all’interno di un calzino, e una dose di cocaina.

Due delle catenine d’oro sono state immediatamente riconducibili alla vittima, grazie al riscontro con alcune fotografie recenti fornite agli agenti. L’uomo, giudicato con rito direttissimo nelle ore successive, è stato inoltre sanzionato per il possesso di cocaina. L’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di ulteriori misure cautelari.