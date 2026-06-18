Stefano Scarpato segretario generale Uiltrasporti Liguria, succede a Roberto Gulli

Genova. Il Consiglio Regionale della Uiltrasporti Liguria, riunito oggi 18 giugno 2026, ha eletto all’unanimità Stefano Scarpato, 59 anni, nuovo Segretario Generale regionale. Scarpato succede a Roberto Gulli, che assume un incarico nella Segreteria Nazionale Uiltrasporti.

Alla seduta, aperta alle 14.25 da Elena Partesana e presieduta da Marco Furletti, hanno preso parte il Segretario Generale Nazionale Uiltrasporti Marco Verzari, il Segretario Organizzativo Nazionale William Zonca, il Segretario Nazionale Michele Panzieri e Andrea Raffaele.

Presenti per la Segreteria UIL Liguria il Segretario Generale Riccardo Serri, Giuseppe Gulli Roberta Cavicchioli e il tesoriere Daniela Segale.

Dopo i saluti di Riccardo Serri e l’intervento di Roberto Gulli, il Consiglio ha votato la proposta avanzata dallo stesso Gulli di oknominare Stefano Scarpato alla guida della categoria in Liguria.

Il nuovo Segretario ha proposto come Segretario Generale Aggiunto Giovanni Ciaccio. La segreteria regionale Uiltrasporti sarà composta anche da: Silvana Comanducci, Gabriele Salvatori, Oscar Matarazzo, Franco Paparusso e Marco Furletti.

Stefano Scarpato, 59 anni, dipendente Amiu, è nella Uiltrasporti da 36 anni. Delegato UIL fin dai primi giorni di lavoro, vanta un percorso sindacale interamente costruito “dal basso”, nei luoghi di lavoro e a contatto diretto con le lavoratrici e i lavoratori dell’igiene ambientale.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del momento difficile che attraversa il trasporto pubblico e la logistica in Liguria – ha dichiarato Stefano Scarpato – le priorità sono chiare, il salvataggio di Amt e il sostegno alla nascita di un’agenzia regionale del trasporto pubblico locale, le assunzioni in Amiu e lo stop al precariato nelle partecipate comunali, la valorizzazione dei porti liguri e una maggiore attenzione ai comparti del trasporto merci e della logistica, nonché areoportuale e multiservizi. Ci mettiamo al lavoro da subito, con la stessa determinazione con cui ho iniziato 36 anni fa”.

Nelle conclusioni, il Segretario Generale Nazionale Marco Verzari ha sottolineato l’importanza strategica della Liguria per l’intero settore dei trasporti e ha assicurato il pieno sostegno della Segreteria nazionale al nuovo gruppo dirigente regionale.