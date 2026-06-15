Spiaggia per tutti, a Chiavari dal 16 giugno torna l’accessibilità gratuita dell’arenile per disabili e famiglie

Chiavari. Martedì 16 giugno prende il via la stagione 2026 della “Spiaggia per Tutti”, il progetto del Comune di Chiavari dedicato all’inclusione sociale e all’accessibilità che ogni estate offre gratuitamente servizi e assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

L’arenile, situato accanto al Porto Turistico di Chiavari, sarà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 fino al 15 settembre, mettendo a disposizione spazi e attrezzature pensati per garantire comfort, sicurezza e piena fruibilità del mare.

L’accesso è libero, per i gruppi è consigliata la prenotazione contattando il numero 348 6197770 o scrivendo all’indirizzo e-mail laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com.

La struttura è dotata di piazzole attrezzate con ombrelloni e lettini, spogliatoi e docce dedicate, servizi igienici accessibili, ausili per la balneazione, pedane per l’accesso facilitato e personale qualificato sempre presente per l’accoglienza e il supporto.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 10, alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti delle realtà partner – Anffas Tigullio Est e Villaggio del Ragazzo – e degli operatori che, anche quest’anno, contribuiranno al funzionamento del servizio.