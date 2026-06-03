Santa Margherita Ligure, il Tar “sblocca” la spiaggia di Ghiaia

Santa Margherita Ligure. Torna accessibile la spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita Ligure dopo lo stop da parte della Regione per qualità scarsa del mare.

Il Tar ha accolto l’istanza cautelare del Comune di Santa Margherita e sospeso l’esecuzione dei punti 15 e 16 del decreto, ritenendo prevalente l’interesse alla fruizione della spiaggia e riconoscendone il ruolo di principale arenile accessibile gratuitamente e praticabile anche da persone con disabilità motoria.

La sospensione è stata concessa dietro adempimento di apposite prescrizioni a tutela della salute dei bagnanti, tra cui l’adozione di un piano di monitoraggio intensificato della qualità delle acque con almeno tre campionamenti settimanali, la trasmissione dei risultati ad Arpal, Regione Liguria e Ministero della Salute e l’installazione di idonea cartellonistica informativa sulla qualità dell’acqua anche in lingua inglese e con simboli accessibili.

“Consapevoli che la salute pubblica resta un valore prioritario e irrinunciabile, abbiamo sempre creduto nella bontà delle nostre ragioni e lavorato con determinazione per tutelare un bene prezioso e un simbolo identitario della città – ha detto la vicesindaco con delega all’ambiente, Fabiola Brunetti – Il riconoscimento del Tar premia l’impegno dell’amministrazione e conferma la correttezza della linea che abbiamo sostenuto fin dal primo giorno. Per il nostro ente e per tutta la comunità sammargheritese si tratta di una grande vittoria”.

L’udienza di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027. Dalla data di revoca dell’ordinanza di divieto permanente, che sarà firmata in tempi rapidi – non appena sarà predisposto l’intero dispositivo di misure prescritte dal Tar – la spiaggia di Ghiaia ritornerà a tutti gli effetti tra le acque balneabili, sotto un monitoraggio rafforzato che prevede la possibilità di ricorrere alle consuete ordinanze di divieto temporaneo in caso di valori anomali o in via preventiva qualora condizioni meteo particolarmente critiche lo suggeriscano.