Spiaggia dei bambini a Voltri, domani l’inaugurazione della stagione estiva

Genova. Domani, sabato 20 giugno, alle ore 9, sarà inaugurata la stagione estiva della Spiaggia dei Bambini, lo spazio situato nel tratto più a ponente del litorale di Voltri, nei pressi della passeggiata Roberto Bruzzone, sede di un progetto promosso dal Comune di Genova all’insegna dell’inclusione, dell’accoglienza e della piena accessibilità del litorale. Alla cerimonia prenderanno parte, fra gli altri, la sindaca di Genova, Silvia Salis e l’assessora comunale alle Pari opportunità e Servizi educativi, Rita Bruzzone.

Giunta alla ventitreesima edizione, la Spiaggia dei Bambini si conferma un punto di riferimento per il ponente cittadino, offrendo uno spazio dedicato a bambine, bambini, famiglie e persone con esigenze specifiche, in cui inclusione, socialità e attività educative si intrecciano in un’esperienza condivisa.

Per l’estate 2026 l’area è stata interessata da un intervento di riqualificazione che ha previsto il completo rinnovo dei gazebo e l’ampliamento delle postazioni, passate da 12 a 14, con l’obiettivo di potenziare accoglienza, sicurezza, assistenza e supporto alle persone con disabilità. Il progetto rafforza ulteriormente la propria offerta, mantenendo attivi i servizi rivolti ai centri estivi, il presidio gratuito a disposizione di bambini e nuclei familiari e la collaborazione con il progetto “Genoa Sea Inclusion”.

Le opere di rinnovamento sono state rese possibili grazie all’integrazione dei fondi ACT da parte del Comune di Genova e alla sottoscrizione di un protocollo pluriennale con il Municipio VII Ponente, finalizzato a garantire continuità e sviluppo al progetto.