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Spiaggia dei bambini a Voltri, domani l’inaugurazione della stagione estiva

Giunta alla ventitreesima edizione, la Spiaggia dei Bambini si conferma un punto di riferimento per il ponente cittadino, offrendo uno spazio dedicato a bambine, bambini, famiglie e persone con esigenze specifiche, in cui inclusione, socialità e attività educative si intrecciano in un'esperienza condivisa

spiaggia bambini voltri
Foto d'archivio
Genova. Domani, sabato 20 giugno, alle ore 9, sarà inaugurata la stagione estiva della Spiaggia dei Bambini, lo spazio situato nel tratto più a ponente del litorale di Voltri, nei pressi della passeggiata Roberto Bruzzone, sede di un progetto promosso dal Comune di Genova all’insegna dell’inclusione, dell’accoglienza e della piena accessibilità del litorale. Alla cerimonia prenderanno parte, fra gli altri, la sindaca di Genova, Silvia Salis e l’assessora comunale alle Pari opportunità e Servizi educativi, Rita Bruzzone.
Giunta alla ventitreesima edizione, la Spiaggia dei Bambini si conferma un punto di riferimento per il ponente cittadino, offrendo uno spazio dedicato a bambine, bambini, famiglie e persone con esigenze specifiche, in cui inclusione, socialità e attività educative si intrecciano in un’esperienza condivisa.
Per l’estate 2026 l’area è stata interessata da un intervento di riqualificazione che ha previsto il completo rinnovo dei gazebo e l’ampliamento delle postazioni, passate da 12 a 14, con l’obiettivo di potenziare accoglienza, sicurezza, assistenza e supporto alle persone con disabilità. Il progetto rafforza ulteriormente la propria offerta, mantenendo attivi i servizi rivolti ai centri estivi, il presidio gratuito a disposizione di bambini e nuclei familiari e la collaborazione con il progetto “Genoa Sea Inclusion”.
Le opere di rinnovamento sono state rese possibili grazie all’integrazione dei fondi ACT da parte del Comune di Genova e alla sottoscrizione di un protocollo pluriennale con il Municipio VII Ponente, finalizzato a garantire continuità e sviluppo al progetto.
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