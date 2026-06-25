Spediporto inaugura il nuovo ufficio di rappresentanza a Hong Kong

Genova. Giornata storica per Spediporto che ha inaugurato il proprio Ufficio di Rappresentanza a Hong Kong. Un desk che rappresenterà, come hanno spiegato nella cerimonia d’apertura il Presidente Andrea Giachero e il Direttore Generale Giampaolo Botta, un vero e proprio ponte in grado di far crescere i rapporti economici e i contatti tra Genova, la Liguria e i mercati asiatici. Un’ulteriore conferma di quella che è la visione di Spediporto per lo sviluppo del capoluogo ligure che, grazie anche a strumenti come Zona Logistica Semplificata e Zona Franca Doganale, può diventare particolarmente attrattivo per economie in grado di investire capitali importanti.

Ma c’è di più: “L’apertura di questo desk – commenta il Presidente Spediporto Andrea Giachero – è un’opportunità per i giovani; vogliamo creare una piattaforma agile con i training center presenti ad Hong Kong per formare i nostri giovani in modo che facciano importanti esperienze all’estero e poi ritornino sul territorio” .

Il tema della formazione è sottolineato anche dal Direttore Generale Giampaolo Botta che spiega quali sono le motivazioni che hanno spinto Spediporto ad aprire questo desk : “Vogliamo collaborare con le realtà come la Camera di Commercio italiana di Hong Kong e Macao, Invest Hong Kong e tutti gli altri soggetti che già operano qui. Siamo certi di poter dare un contributo importante, molto specialistico, verticale, sulla logistica, sui servizi. Essere qui, anche “fisicamente” è il segnale di una volontà importante che è quella di stabilire relazioni: e le relazioni si stabiliscono tra le persone”.

All’inaugurazione dell’Ufficio di Rappresentanza Spediporto era presente anche l’Ammiraglio Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto del Presidente di Regione Liguria, che ha guidato la missione a CISCE 2026, la grande fiera dedicata alle supply chain di Pechino : “E’ un passaggio importante nel percorso di internazionalizzazione della Liguria e conferma il ruolo strategico che la filiera degli spedizionieri e della logistica riveste per la competitività del nostro territorio – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Gli operatori della spedizione e della logistica svolgono una funzione centrale negli scambi globali, mettendo in relazione imprese, porti e mercati e contribuendo alla crescita dei traffici e alla capacità della Liguria di essere una piattaforma efficiente per le connessioni internazionali. Parallelamente alla partecipazione al CISCE di Pechino, dove la Liguria è ospite d’onore, l’apertura di questo presidio a Hong Kong rafforza ulteriormente il collegamento tra il nostro sistema logistico, portuale e produttivo e uno dei principali hub economici dell’Asia. Complimenti a Spediporto per questa importante iniziativa, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione del sistema ligure sui mercati internazionali”.

L’Ufficio di Rappresentanza di Spediporto, caratterizzato da un logo personalizzato che si lega a quello istituzionale, rappresenta l’ennesimo tassello di una politica di internazionalizzazione espressa dalle frequenti missioni e visite all’estero e che tende a sviluppare e consolidare il ruolo di Spediporto all’estero.