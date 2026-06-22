Spazi sociali e autogestiti, partecipazione all’incontro di Avs: in piazza Don Gallo anche Ilaria Salis

Genova. Una piazza Don Gallo partecipata e attenta ha accolto ieri sera l’iniziativa promossa da Alleanza Verdi Sinistra dedicata al ruolo dei centri sociali, degli spazi autogestiti e delle esperienze di mutualismo nelle città contemporanee.

L’incontro, che ha visto la presenza dell’eurodeputata di Sinistra Italiana – Avs Ilaria Salis, del deputato di Sinistra Italiana – Avs Marco Grimaldi, di rappresentanti del mondo associativo, politico, accademico e dell’attivismo genovese, ha confermato l’interesse diffuso verso un tema che riguarda la qualità della vita urbana, la partecipazione democratica e il diritto delle comunità a costruire luoghi condivisi di socialità e cultura.

Nel corso del dibattito è emersa con forza la necessità di difendere e valorizzare gli spazi sociali come risorse fondamentali per le città, soprattutto in una fase caratterizzata dalla riduzione dei luoghi di aggregazione accessibili, dalla crescente precarietà sociale e da un approccio sempre più orientato alla repressione anziché alla costruzione di comunità.

“C’è un grande bisogno di tornare a parlare di spazi sociali, soprattutto nelle città italiane che vengono progressivamente gentrificate nei loro centri, svuotate e sottratte a chi le vive ogni giorno – ha dichiarato l’eurodeputata di Sinistra Italiana – AVS, Ilaria Salis -. In un contesto in cui assistiamo alla criminalizzazione del dissenso e della marginalità sociale, questi luoghi svolgono una funzione culturale, politica e sociale indispensabile. Sono spazi di pensiero critico, partecipazione e confronto, elementi essenziali per una democrazia viva e pluralista”.

All’iniziativa, moderata dalla presidente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, Maria Gabriella Branca, hanno partecipato come relatori portando le loro esperienze nei vari ambiti:

Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale di Sinistra Italiana – AVS Genova, Pier Cozzolino, consigliere di Europa Verde – AVS nel Municipio Centro Est di Genova, Simona Scognamiglio ed Enrico Agostino del Buridda, Sebastiano Benasso, professore di Sociologia Generale dell’Università di Genova, Giovanni Mancioppi, attivista dei centri sociali, e Giorgia Bocca del Centro Studi Don Gallo.

“Viviamo un tempo segnato da guerre, crisi climatica e crescente precarietà. In questo scenario i centri sociali hanno spesso rappresentato una risposta concreta, costruendo relazioni, solidarietà e alternative. Proprio per questo sono stati troppo spesso trasformati in un bersaglio simbolico e in un laboratorio di repressione – ha sottolineato il deputato di Sinistra Italiana – AVS, Marco Grimaldi -. Difendere questi spazi significa difendere il diritto di tutte e tutti a organizzarsi, partecipare e immaginare un futuro diverso. Quando si colpiscono i luoghi del dissenso, si restringono gli spazi di libertà per l’intera società”.

L’iniziativa ha rappresentato un primo momento di confronto pubblico che AVS intende proseguire nei prossimi mesi, coinvolgendo realtà sociali, culturali e associative del territorio per costruire proposte concrete a sostegno degli spazi di aggregazione, della partecipazione giovanile e della valorizzazione del patrimonio urbano a fini sociali e culturali.