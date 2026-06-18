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Marassi

Spacciano cocaina in un bar, due arresti: a casa di un 53enne sequestrati 60mila euro

Gli arresti dopo un controllo in un locale di via Fereggiano. Le telecamere interne al locale avrebbero confermato l'attività di spaccio

polizia volante notte
Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato un 53enne albanese ed un 62enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
E’ successo martedì nel corso di un controllo in un bar di via Fereggiano. I due, alla vista degli agenti sarebbero apparsi nervosi e avrebbero tentato di nascondersi dietro alcune slot machines attirando così l’attenzione dei poliziotti che hanno controllato il locale e trovato alcuni involucri, poi rivelatisi contenenti cocaina. Attraverso le immagini di videosorveglianza del locale hanno scoperto che l’attività di spaccio andava avanti da alcune ore.
Gli agenti hanno accompagnato i due uomini in Questura, dove il 53enne è stato trovato in possesso di più di 3000 euro.
La perquisizione è state estesa alle rispettive abitazioni, ai veicoli di proprietà dei due soggetti ed ai telefoni cellulari, da cui sono emerse numerose chat in cui si accordavano con sconosciuti per la cessione della droga. Ritrovati e sequestrati anche un bilancino elettronico e oltre 56mila euro.
I due sono stati arrestati all’ esito della direttissima di ieri mattina, il 53enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
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