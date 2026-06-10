Sori, area Vaccari: finanziato il progetto di collegamento tra via Caorsi e via Teriasca

Sori. Gli assessori regionali alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e allo Sviluppo economico Alessio Piana hanno incontrato questa mattina a Sori l’amministrazione comunale e gli imprenditori per fare il punto sull’intervento di completamento della viabilità pubblica nell’area Vaccari, opera strategica per migliorare i collegamenti con la parte alta del territorio comunale e alleggerire il traffico nella zona industriale.

L’intervento, dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, prevede una richiesta di finanziamento pari a 1,35 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027 nell’ambito della rimodulazione dell’Accordo per la Coesione Fsc 2021-2027. Il progetto consentirà di rendere pienamente funzionali le urbanizzazioni già realizzate nell’ambito dell’ex Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, completando il collegamento tra via Caorsi e via Teriasca.

“Il Comune di Sori aveva individuato questa infrastruttura come una priorità e oggi possiamo dire che quel percorso di programmazione ha trovato una risposta concreta − dichiara Giampedrone − Regione Liguria ha lavorato per recuperare e riprogrammare risorse che si erano rese disponibili, destinandole a un intervento strategico per la sicurezza e per il tessuto produttivo del territorio. In un momento in cui le risorse non sono illimitate, ogni opportunità va colta e valorizzata. È un modo di lavorare che Regione ha acquisito nell’ambito della Protezione civile, dove siamo abituati a mettere a frutto ogni disponibilità nell’interesse delle comunità. L’avvio del cantiere è già un risultato, frutto di un lavoro di squadra che ha consentito di dare una risposta attesa e concreta a Sori”.

Nel dettaglio, l’opera comprende la realizzazione di un nuovo tratto di strada pubblica lungo circa 120 metri, con una carreggiata di 5,5 metri e un marciapiede di 1,5 metri, oltre alla costruzione di parcheggi pubblici, al completamento dei sottoservizi, all’installazione dell’illuminazione e alla sistemazione idraulica del rio presente nell’area.

“Questo intervento è strategico per il territorio perché migliora l’accessibilità dell’area e sostiene la permanenza e lo sviluppo di importanti realtà produttive, comprese aziende storiche che hanno a lungo risentito di questa carenza infrastrutturale − sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana − è un risultato concreto che nasce anche dall’ascolto delle istanze dell’amministrazione comunale e del sistema produttivo locale, nell’ottica di rafforzare competitività, servizi e opportunità di crescita per Sori”.

Il sindaco di Sori Marco Visca commenta: “Si tratta di un’opera fondamentale per Sori, perché consentirà di risolvere criticità legate al traffico, con importanti ricadute in termini di sicurezza e di qualità della vita per i residenti e per l’intera comunità. È un intervento atteso da oltre vent’anni e rappresenta un traguardo particolarmente significativo per il nostro territorio. Grazie al supporto di Regione Liguria e alla collaborazione tra le istituzioni è stato possibile trasformare in realtà un progetto che il Comune ha sempre considerato una priorità, condivisa anche dai cittadini. Il completamento del collegamento tra via Caorsi e via Teriasca darà finalmente una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dalla comunità e contribuirà a migliorare la viabilità e l’accessibilità del territorio”.

Il nuovo collegamento consentirà di migliorare l’accessibilità alla parte del territorio comunale che si sviluppa a monte del capoluogo e di ridurre il carico di traffico veicolare nella zona industriale, con effetti positivi anche sulla movimentazione dei mezzi pesanti al servizio delle attività produttive. L’intervento è stato inserito nell’elenco triennale delle opere pubbliche 2026-2028, ed è già stato approvato in fase esecutiva dall’amministrazione comunale.