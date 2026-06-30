Sopralluogo in rsa per il consigliere Giordano (M5s): “Rilevati 29 grandi in alcune stanze. Incompatibile con anziani e fragili”

Genova. “Oggi, dopo le segnalazioni ricevute relative alle criticità del microclima interno, abbiamo effettuato un sopralluogo presso la RSA Sereni Orizzonti di Sestri Ponente. Sul posto, presente anche personale dell’ASL, intervenuto per le verifiche di competenza dopo gli esposti e le segnalazioni che abbiamo trasmesso agli enti preposti”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge: “nel corso del sopralluogo, attraverso misurazioni effettuate all’interno di alcune stanze della struttura, sono stati rilevati 29°C. Riteniamo che una temperatura di questo tipo, in ambienti che ospitano persone anziane, ultraottantenni e in condizioni di particolare fragilità, imponga la massima attenzione e non possa essere considerata compatibile con un adeguato livello di benessere, con la sicurezza e la tutela degli ospiti, soprattutto in un periodo di caldo intenso come quello che stiamo vivendo”.

“Alla luce di quanto rilevato – prosegue Giordano – chiediamo un intervento immediato da parte di tutti gli enti competenti, affinché siano verificate le condizioni ambientali della struttura, l’adeguatezza delle misure adottate e il corretto funzionamento degli impianti. Chiediamo inoltre che ATS Liguria e l’ASL valutino con urgenza soluzioni utili a garantire condizioni adeguate, compreso il trasferimento temporaneo degli ospiti più fragili presso strutture alternative dotate di impianti efficienti, tra cui anche gli Ospedali di Comunità che, per quanto ci risulta, presenterebbero disponibilità di posti letto”.

“Al netto delle possibili soluzioni da adottare per rispondere all’emergenza specifica, quanto rilevato pone una questione più ampia: le RSA accreditate della Liguria sono oggi tutte in grado di garantire continuità assistenziale, sicurezza e condizioni microclimatiche idonee durante le ondate di calore? Per avere contezza del quadro complessivo, predisporremo oggi stesso un atto urgente per impegnare gli organi regionali ad avviare controlli a tappeto per verificare le condizioni ambientali di ciascuna struttura sociosanitaria accreditata. Chiederemo inoltre all’assessore Nicolò di relazionare in Aula sullo stato effettivo delle dotazioni delle RSA della nostra regione e sui controlli già effettuati o programmati”, conclude Giordano.