Apre al traffico il nuovo collegamento tra soprelevata portuale e varco di San Benigno

Genova. Torna percorribile un accesso fondamentale per i collegamenti dal porto alla città. È stato, infatti, aperto oggi pomeriggio il nuovo tracciato in quota tra la sopraelevata portuale e il varco di San Benigno, previsto nell’ambito della prima fase della cosiddetta “Opera B” del Tunnel Subportuale.

Intervento strategico per la mobilità dell’area, pensato per migliorare la fluidità e l’efficienza dei collegamenti, è stato realizzato grazie all’impegno medio di 120 persone al giorno. Il nuovo tratto, interrotto oltre un anno fa con la demolizione del giro Lanterna, ripristina il collegamento diretto tra Varco Etiopia e il varco di San Benigno, sviluppandosi per circa 220 metri alla quota di 16 metri sul livello del mare.

“Il nuovo collegamento rappresenta un passaggio significativo nel potenziamento della viabilità dell’area portuale e urbana e si inserisce nel più ampio quadro di rinnovamento e miglioramento degli accessi al porto, determinato anche dall’assetto previsto dal progetto del Tunnel Subportuale – si legge nella nota inviata da Autostrade per l’Italia – L'”Opera B” si compone di un viadotto e di una galleria stradale, stradale che sovrappassa la galleria ferroviaria “nuova Romairone” aperta a marzo di quest’anno, infrastrutture progettate per assicurare continuità al nuovo asse viario. Da oggi viene messa a disposizione una carreggiata a doppio senso di marcia e, entro la fine dell’anno, l’intervento sarà completato con l’apertura di due corsie per senso di marcia. In particolare, verrà completata la galleria stradale, prosecuzione del viadotto: un tunnel artificiale studiato per consentire la futura realizzazione del Parco della Lanterna, che si svilupperà in corrispondenza dell’imbocco Est del Tunnel fino all’attuale piazzale del Museo della Lanterna”.

La nuova galleria, una volta completata, avrà una lunghezza di circa 120 metri, un’altezza interna di circa 6 metri e una larghezza di circa 21 metri. La realizzazione dell’opera prevede l’impiego di 265 conci e 150 travi prefabbricate, a conferma della rilevanza costruttiva e ingegneristica dell’intervento. “Al di sopra della galleria sorgerà il futuro Parco della Lanterna, intervento che contribuirà alla riqualificazione urbana e paesaggistica dell’area, rafforzando il collegamento tra San Benigno e il complesso della Lanterna attraverso un nuovo percorso ciclopedonale – chiude il comunicato stampa – L’opera si inserisce così in una più ampia visione di integrazione tra infrastrutture, accessibilità e valorizzazione del contesto urbano”.

I commenti

“L’apertura del nuovo collegamento in quota tra la sopraelevata portuale e il varco di San Benigno, che rientra nel più ampio progetto del Tunnel Subportuale, rappresenta un tassello strategico per separare sempre più il traffico merci da e per il porto da quello privato, in un nodo cruciale per la viabilità urbana come quello di San Benigno – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Creare percorsi dedicati ed efficienti per la logistica portuale significa raggiungere un doppio, fondamentale risultato – prosegue la prima cittadina – da un lato, garantiamo al nostro scalo la competitività e la fluidità di cui ha bisogno per crescere; dall’altro, liberiamo i nostri quartieri e le nostre strade dal traffico pesante. Questo deve tradursi in meno code e maggiore sicurezza ovvero in un miglioramento della qualità della vita per tutti i genovesi nei loro spostamenti quotidiani”.

Salis conclude sottolineando che “le grandi infrastrutture possono e devono integrarsi con il tessuto cittadino: il completamento di quest’opera entro la fine dell’anno con la prevista galleria stradale getterà anche le basi per il futuro Parco della Lanterna. Continuiamo a lavorare per una città dove l’efficienza economica del porto e il benessere del contesto urbano camminino finalmente di pari passo”.

“Una Genova più capace di coniugare la propria vocazione portuale con l’esigenza di avere una viabilità più scorrevole e meno condizionata dalle merci. È un importante risultato che si avvicina oggi con la riapertura del collegamento tra la sopraelevata in quota e il varco portuale a San Benigno, in grado di alleggerire il traffico dei mezzi pesanti in una zona strategica della città, con positive ricadute anche sulla viabilità ordinaria – questo il commento del presidente di Regione Liguria Marco Bucci – L’opera, che si inserisce nella progettazione del nuovo tunnel subportuale​ – prosegue Bucci – è quindi già complementare a quella grande trasformazione in atto che garantirà una soluzione ridondante, quindi un’alternativa fondamentale per gli spostamenti tra il centro e il ponente cittadino e viceversa.​ Quella di oggi è una tappa decisiva del lavoro che Aspi sta portando avanti nel quadro degli accordi per Genova”​.