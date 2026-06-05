Sindrome di Tourette, sui taxi genovesi i banner di sensibilizzazione

Genova. In occasione del mese della divulgazione della conoscenza della Sindrome di Tourette e della giornata Mondiale di domenica 7 giugno, A.I.S.T. ETS – Associazione Italiana Sindrome di Tourette ETS lancia la campagna di sensibilizzazione “La Sindrome di Tourette viaggia in città”, un’iniziativa che porta il messaggio della conoscenza e dell’inclusione direttamente nelle strade di Genova.

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa RadioTaxi Genova 5966, molti taxi della città esporranno banner dedicati alla Sindrome di Tourette, contribuendo a diffondere informazioni corrette su una condizione neurologica ancora oggi poco conosciuta e spesso oggetto di stereotipi e pregiudizi.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione attraverso una forma di comunicazione capace di raggiungere migliaia di persone ogni giorno. I taxi diventano così veicoli non solo di mobilità, ma anche di consapevolezza sociale, invitando i cittadini a guardare oltre i tic e a conoscere la persona che vi è dietro.

“La conoscenza è il primo passo verso l’inclusione. Parlare di Sindrome di Tourette significa promuovere comprensione, rispetto e accoglienza – sottolinea Donatella Comasini, presidente di A.I.S.T. ETS. – Genova è la prima città ad aderire a questa iniziativa, che auspichiamo possa essere estesa anche ad altre realtà italiane, contribuendo a costruire una rete sempre più ampia di sensibilizzazione sul territorio nazionale”.

“La nostra categoria ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità verso le persone e il territorio – aggiunge Luca Gianni, vicepresidente della Cooperativa RadioTaxi Genova 5966 – Per questo abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, nella convinzione che il taxi sia parte integrante della vita della città e possa contribuire anche a diffondere messaggi di valore sociale”.