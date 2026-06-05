Sicurezza stradale, il consigliere regionale Federico Bogliolo: “Servono più regole per le bici”

Genova. Bici elettriche che sfrecciano veloci, guidate spesso da minorenni senza casco, a volte in due, senza regole e senza obbligo di assicurazione. E’ il focus dello sfogo affidato alla sua pagina Facebook del presidente del municipio Levante nonché consigliere regionale Federico Bogliolo.

Bogliolo parte da una vicenda strettamente personale. Ieri sera – racconta – intorno alle 22 – la sua auto regolarmente parcheggiata è stata centrata in pieno da una bici elettrica.

L’uomo alla guida, in stato di alterazione, fortunatamente non si è fatto troppo male, ma è stato soccorso e portato in ospedale. L’auto è risultata seriamente danneggiata nella parte posteriore. Parlando con la polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente Bogliolo ha scoperto che l’uomo “non aveva il caschetto e, visto che non era obbligatoria, neanche l’assicurazione“.

“Premetto che non era una e-Bike a noleggio ma, evidentemente, una bici più bella e costosa. Ma la considerazione rimane la stessa – scrive Bogliolo su facebook – non esiste che per le bici elettriche – o perlomeno per gran parte di esse – non sia necessaria l’assicurazione. Non esiste neanche – e questa volta mi riferisco soprattutto a quelle a noleggio – che il transito delle bici elettriche (e non solo) sia totalmente libero e non esista un limite all’utilizzo indiscriminato da parte di ragazzi minorenni, senza casco, in due e così via”