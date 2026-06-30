Al via il nuovo piano estivo per la sicurezza in città: nella prima serata 120 persone controllate

Genova. Al via il il nuovo piano di controlli straordinari del territorio interforze nel centro cittadino e nei vicoli, disposti dalla Questura dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura lo scorso 23 giugno.

Lunedì gli agenti, coordinati dal commissariato Centro, hanno operato nei quadranti pomeridiani e serali tra i giardini di Brignole, via delle Vigne e via della Maddalena. Con loro le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e, sul quadrante serale fino alle prime ore della notte, le unità del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e Milano in potenziamento. Hanno collaborato anche gli operatori delle unità cinofila antidroga, operatori della Polizia Ferroviaria, di militari della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano.

Nei pressi dei giardini della stazione Brignole è stato rintracciato un minore straniero non accompagnato, la cui scomparsa era stata segnalata nei giorni precedenti. Il ragazzo è stato affidato a una nuova comunità. Nella stessa area il cane antidroga ha fiutato tra i cespugli due involucri di hashish (10 grammi circa) sequestrati a carico di ignoti. Identificato anche uno straniero accompagnato presso gli uffici della questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Alle 22.00 circa, alle Vigne, lo stesso cane antidroga ha segnalato tre frammenti e un involucro in cellophane contenenti la stessa sostanza (20 grammi circa) abbandonati a terra, anch’essi sequestrati. Poco dopo è stato identificato uno straniero, trovato in possesso di una dose di hashish e sanzionato in via amministrativa.

In via della Maddalena, a partire dalle 23.00, sono stati controllati gli avventori di due locali e monitorate le zone oggetto di esposti o segnalazioni pervenute da cittadini, comitati di quartiere e civ. Complessivamente sono state identificate 120 persone.