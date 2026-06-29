Sicurezza, scatta il piano estivo: presidi dei vigili nei vicoli, unità di strada e controlli estesi

Genova. Parte questa settimana il nuovo piano per la sicurezza in città delineato nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza dello scorso 23 giugno e messo a punto dalla Questura. Dal 29 giugno, e per le prossime due settimane, verranno attuate una serie di misure che prevedono il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e controlli rafforzati soprattutto in centro storico.

Sicurezza, più controlli in centro storico: ecco le zone interessate

La principale novità riguarda il contribuito della Polizia Locale al pattugliamento della città vecchia. Il modello operativo del cosiddetto “dispositivo interforze” prevede pattugliamenti con itinerari prestabiliti e soste frequenti da parte degli agenti della Locale, e sono stati individuati presidi fissi e aree al centro di attenzione particolare: via Gramsci-vico Largo, cico degli Adorno, calata Simone Vignoso, vico Santo Sepolcro-vico delle Mele-Archivolto dei Franchi e piazza della Maddalena.

I nuovi presidi della Polizia locale saranno attivi nelle 24 ore in coordinamento con i pattugliamenti interforze lungo itinerari predefiniti che toccano varie aree dei vicoli, tra cui Prè, ex Ghetto, Gramsci, Caricamento, Maddalena, Vigne, San Luca, nonché Darsena, cui concorrono anche i militari dell’operazione “Strade sicure”. Le pattuglie del reparto Prevenzione Crimine della questura saranno inoltre implementate con agenti provenienti da Reparti Prevenzione Crimine di altre regioni.

Le unità di strada e le segnalazioni per soggetti vulnerabili

“La Polizia Locale viene inserita stabilmente nel dispositivo con propri turni giornalieri e con rafforzamento specifico il venerdì sera per la zona movida – spiega l’assessora comunale alla sicurezza, Arianna Viscogliosi – Elemento positivo è anche l’integrazione delle unità di strada Asl, progetto Fenice, per il supporto a persone in condizione di disagio o fragilità sociale”. Le unità di strada saranno lunedì in piazza San Fede (15-20), martedì in piazza Caduti dei Lager Nazisti (16-20(, mercoledì in piazza della Commenda (16-20), giovedì in via Boccanegra/Calata Ansaldo (15-20) e venerdì in piazza San Lorenzo (20-01).

Ai controlli parteciperanno anche le unità cinofile antidroga e personale della polizia ferroviaria nelle stazioni di Principe, Brignole e Sampierdarena, diretti da ispettori esperti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati di zona.

I dispositivi interesseranno a rotazione anche il ponente cittadino, San Fruttuoso, Foce e il Levante soprattutto nel pomeriggio e in serata, e andranno di pari passo con i controllo di bar e locali. Confermati i già potenziati servizi interforze per la movida del fine settimana: nel centro storico, da piazza delle Erbe a Sarzano e via dei Giustiniani, in corso Italia, estesi a Quinto.

I soggetti particolarmente vulnerabili, per le dipendenze in atto o per le condizioni di vita in cui versano, che non necessitano di intervento sanitario immediato saranno segnalati ai servizi sanitari ed ai servizi socio sanitari per la presa in carico. Il tavolo settimanale di controllo straordinario del territorio della Questura continuerà a monitorare l’esito dei servizi disposti: tra due settimane verrà fatto un bilancio per capire se dovranno essere rimodulati.