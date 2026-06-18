Siccità 2022, approvato il primo elenco dei beneficiari liguri dei contributi

Genova. Regione Liguria ha approvato il primo elenco delle imprese agricole ammesse ai contributi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per i danni causati dalla siccità che ha interessato il territorio regionale tra il 1° maggio e il 30 settembre 2022.

Il provvedimento riguarda 330 aziende agricole liguri, individuate a seguito dell’istruttoria delle domande presentate.

Si tratta del primo elenco di beneficiari nell’ambito della procedura attivata a seguito del riconoscimento ministeriale dell’eccezionalità dell’evento che ha colpito numerose produzioni agricole su tutto il territorio regionale; l’importo erogato in questa prima tranche ammonta a 837.571,89 euro; l’importo complessivo che verrà erogato potrà arrivare a 2.842.000 euro (la cifra esatta si potrà stabilire soltanto al termine delle istruttorie).

Complessivamente sono state 911 le domande presentate dalle imprese agricole liguri per accedere alle misure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Regione Liguria ha scelto di procedere con un primo decreto relativo alle pratiche che hanno già completato l’iter istruttorio, pari a circa un terzo del totale delle domande presentate.

Ulteriori provvedimenti seguiranno progressivamente nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare le istruttorie e approvare gli elenchi dei beneficiari entro il termine del 30 settembre 2026.

“Con l’approvazione di questo primo elenco compiamo un passaggio importante nel percorso di sostegno alle aziende agricole che hanno subito le conseguenze della grave siccità del 2022 – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – Parliamo di un evento eccezionale che ha interessato l’intero territorio ligure e ha messo in difficoltà molte imprese agricole. Abbiamo scelto di procedere senza attendere la conclusione dell’intera attività istruttoria da parte di tutti i richiedenti, così da dare una risposta il più possibile tempestiva alle aziende che hanno già completato il percorso previsto. Continueremo a lavorare per portare a termine le verifiche sulle restanti domande e completare il quadro degli interventi entro le scadenze fissate.”