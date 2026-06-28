Sestri Levante, Tovaglieri (Lega): “Difendiamo i pescatori dalle follie green della Ue”

Sestri Levante. “Difendiamo i pescatori dalle follie green europee”. L’europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega-PfE) ha incontrato a Sestri Levante una delegazione di pescatori alla presenza del vicepresidente di Anapi Pesca Alessandro Capelli, del consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi e del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas.

“La pesca è un settore strategico per il territorio che rischia di essere messo in ginocchio dalle politiche europee sul Green Deal – spiega Tovaglieri. – La transizione ecologica delle imbarcazioni da pesca va accompagnata in modo intelligente e con buon senso, senza imporre quelle scadenze drastiche e insensate con cui la Commissione von der Leyen vorrebbe mettere fuori mercato i motori alimentati a gasolio. Mi sto battendo al Parlamento europeo per contrastare le follie green dell’Unione e continuerò a farlo anche nel nome dei pescatori, che chiedono solo di poter continuare a fare il loro lavoro. Già oggi il caro gasolio li ha messi in seria difficoltà e, di fronte all’ultima impennata dei prezzi dell’energia, l’Unione Europea non ha nemmeno consentito agli Stati membri la necessaria flessibilità di bilancio per intervenire con misure efficaci a sostegno di famiglie e imprese”.

Nel corso della giornata dedicata al Tigullio, Isabella Tovaglieri ha incontrato imprenditori e commercianti a Chiavari e si è confrontata con amministratori locali e cittadini ad una cena organizzata a Carasco.