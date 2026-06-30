Sestri Levante, l’ex mattatoio diventa Stazione di posta: apre il centro servizi per le persone fragili

Sestri Levante. Un edificio in stato di avanzato degrado, vincolato dalla Soprintendenza per il suo valore storico e architettonico, restituito alla città come presidio sociale per le persone in condizione di marginalità e vulnerabilità. È la Stazione di Posta di via del Mattatoio 8 a Sestri Levante, inaugurata oggi dopo un percorso di recupero finanziato con poco più di un milioni di euro di di fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” di cui 180mila euro per la gestione dei servizi messi a progetto e 910mila euro per l’investimento correlato ai lavori di Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti.

Erano presenti, tra gli altri, i Sindaci dei tre ambiti territoriali del Tigullio: Francesco Solinas di Sestri Levante, Elisabetta Ricci di Rapallo e Federico Messuti di Chiavari.

Il fabbricato – due piani fuori terra appartenenti al complesso dell’ex Mattatoio comunale, un tempo abitazione del custode – è stato riqualificato. Il cantiere, aperto il 16 giugno 2025 e concluso il 6 marzo 2026, ha restituito un edificio interamente accessibile, dotato di piattaforma elevatrice per persone con disabilità motorie: al piano terra trovano posto il portico d’ingresso coperto, due uffici per l’accoglienza e la presa in carico, servizi igienici a norma, spogliatoio con docce e lavanderia. Al primo piano, accoglienza diurna e notturna con due camere doppie, una singola riservata all’operatore, due bagni, due sale polivalenti e uno spazio predisposto per una futura cucina. L’intero intervento è stato condotto nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria nella persona del Funzionario responsabile del procedimento, l’architetto Danilo Cafferata.

Il Comune di Sestri Levante ha guidato il progetto in qualità di capofila per i tre ambiti territoriali sociali n. 14, 15 e 16 del Tigullio, con una convenzione stipulata nell’aprile 2023. La gestione dei servizi è stata affidata, tramite coprogettazione, a un’associazione temporanea di scopo composta da Il Villaggio del Ragazzo (capofila), Sentiero di Arianna cooperativa sociale e Agorà società cooperativa sociale.

Il progetto, in attesa del completamento della sede definitiva, era già operativo attraverso due stazioni “ponte”: una a Chiavari, in via dei Lertora 41, e una a Santa Margherita Ligure, in corso Matteotti 75. Le due sedi provvisorie hanno consentito di avviare i servizi in anticipo, con attività di primo ascolto, orientamento, presa in carico, supporto amministrativo e accompagnamento ai servizi sociali, sanitari e territoriali.

I servizi disponibili spaziano dal front office all’accoglienza emergenziale, dal supporto per pratiche amministrative, incluso il fermo posta, alle docce e alla lavanderia, fino all’accompagnamento verso la rete dei servizi del territorio. Un punto di riferimento concreto per chi si trova in situazione di bisogno, pensato per rispondere in modo integrato alle forme più acute di fragilità sociale.

Dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante Maura Caleffi: «Questo spazio non sarà solo un luogo di prima accoglienza, ma un vero punto di riferimento dove le persone in difficoltà potranno trovare ascolto, orientamento ai servizi sanitari, supporto per l’inserimento lavorativo e percorsi personalizzati di reinserimento sociale. Investire sulle persone più fragili significa investire sulla coesione di tutta la comunità. Ringrazio gli uffici, gli operatori del terzo settore e tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, e continueremo a lavorare perché questo servizio diventi un modello concreto di welfare di prossimità».

“La Stazione di Posta era prevista in un’altra zona – conclude il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Noi abbiamo preferito spostarla e collocarla nell’ex mattatoio: riqualificando un manufatto e tutta l’area fortemente degradata, e inserita in una zona integrata con gli altri servizi, il Centro del Riuso, e presidiata. Una visione di città ben precisa che ha portato al risultato odierno”.