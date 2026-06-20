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Sestri Levante, approvata dalla giunta la convenzione per la ristrutturazione delle gallerie di Moneglia

chiuse nel marzo 2025 per motivi di sicurezza. La firma dell'accordo è in programma lunedì pomeriggio

gallerie moneglia

Moneglia. La Giunta comunale di Sestri Levante ha approvato questa mattina la convenzione tra ANAS, Regione Liguria, Comune di Moneglia e Comune di Sestri Levante per la rigenerazione infrastrutturale e il miglioramento della sicurezza della strada delle Gallerie Riva Trigoso – Moneglia – Deiva Marina, chiuse nel marzo 2025 per motivi di sicurezza. La firma dell’accordo, come noto, è in programma lunedì pomeriggio a Moneglia.

ANAS, coinvolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, curerà l’intera gestione dell’iter progettuale ed esecutivo, dall’analisi delle alternative fino al collaudo, subordinatamente allo stanziamento delle risorse da parte del MIT. Il costo di progettazione è stimato in circa 1,5 milioni di euro. Regione Liguria assicurerà il coordinamento istituzionale, mentre i due Comuni si impegnano tra l’altro nella gestione del traffico durante i lavori.

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