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Calendario

Genoa, ecco gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate

Serie A, date e orari delle prime 5 giornate: ecco quando gioca il Grifone

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Genova. A due mesi di distanza dall’inizio della Serie A 2025/2026 la Lega calcio ha ufficializzato le date e gli orari delle partite delle prime 5 giornate, dal 22 agosto al 20 settembre 2026, e così il Genoa ha scoperto ufficialmente il suo calendario.

Il Genoa per la prima giornata debutterà al Ferraris contro il Napoli nel posticipo serale di sabato 22 agosto, ore 20.45. La seconda giornata andrà all’Olimpico contro la Lazio e giocherà domenica, 30 agosto, alle ore 20.45.

Per la terza giornata ospiterà tra le mura casalinghe il Como nell’anticipo del venerdì, ore 20.45. Per la quarta e quinta giornata invece giocherà alle ore 15: la prima in casa contro la neopromossa Frosinone, sabato 12 settembre, e per finire domenica 20 settembre in trasferta contro il Parma.

 

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