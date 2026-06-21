In fiamme il giaciglio di un senza fissa dimora, intervento di soccorsi e vigili del fuoco

Genova. Intervento di vigili del fuoco e soccorsi medici nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno in via XII Ottobre, nel centro di Genova.

I pompieri e i militi della Croce Bianca Genovese – e poi la polizia di Stato – sono stati chiamati per l’incendio scaturito attorno al giaciglio di fortuna di un senza fissa dimora.

Non è chiaro se l’uomo abbia dato volontariamente fuoco ai cartoni, trovandosi in stato alterato, o se l’incendio sia divampato per sbaglio fatto sta che all’arrivo dei soccorsi il senzatetto si è scagliato contro alcuni passanti, scagliando contro di loro delle pietre, e poi ha provato a rivolgere il fuoco contro se stesso, per fortuna senza conseguenze.

L’incendio è stato rapidamente estinto dai vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in questura e poi, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.