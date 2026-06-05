Bolzaneto, il semaforo non è smart: viabilità nel caos sulle strade lungo il Polcevera

Genova. Da qualche giorno la viabilità della Valpolcevera vive ore di passione con code infinite – in qualsiasi momento della giornata ma in particolare nelle ore di punta – sul lungoargine in via Nostra Signora della Guardia, via Perlasca e via Polonio sulle direttrici verso il centro e verso la vallata.

Il motivo? La recente attivazione di un semaforo per regolare la svolta e i flussi tra il ponte Divisione alpina cuneense e via Nostra Signora della Guardia. L’impianto, montato da qualche mese, è stato “acceso” solo negli ultimi giorni. Con effetti, deleteri, immediati per la fluidità del traffico.

Il problema è legato soprattutto al fatto che i mezzi che provengono da sud e devono attendere il “verde” per svoltare sul ponte, bloccano anche quelli che, in coda, dovrebbero proseguire dritti verso nord. La strada, infatti, in quel punto ha doppia corsia solo per pochi metri prima del semaforo, e quindi di fatto c’è una sola colonna.

L’impianto semaforico, il terzo a distanza di poche decine di metri da altri due in via Polonio, è stato inserito nel piano della mobilità – tra le altre cose – per rendere più sicuro l’attraversamento del “ponte bianco” per le biciclette sulla nuova ciclabile che, però, si interrompe all’altezza del ponte stesso.

Della problematica, che rischia di paralizzare la viabilità della vallata, è stato già informato il presidente del municipio Michele Versace che, proprio oggi, incontrerà l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti per capire il da farsi e per sollecitare una sincronizzazione più smart del semaforo. “Adesso cambiamo provvisoriamente i tempi semaforici per vedere se migliora la situazione – afferma Robotti – e poi ci muoveremo di conseguenza, siamo al lavoro per risolvere il problema”.

“Le installazioni dei nuovi impianti semaforici , hanno creato inevitabili ripercussioni sulla viabilità, che il municipio ha prontamente segnalato – si legge anche in un comunicato del municipio Valpolcevera, uscito qualche ora dopo la prima pubblicazione di questo articolo – già dalla serata di giovedì all’assessore alla mobilità. A seguito di questa segnalazione, l’assessore Robotti ha effettuato le necessarie verifiche con gli uffici tecnici, stabilendo quindi la necessità di modificare le tempistiche degli impianti. Il municipio, che ha sempre accolto le segnalazioni della cittadinanza, proseguirà nel monitoraggio della situazione, nell’ottica di collaborazione con l’assessorato alla mobilità del Comune, con il quale si valuteranno le eventuali criticità, che il territorio non è in grado di subire ulteriormente“.

“Sarebbe meglio disattivare del tutto l’impianto – afferma Luciano Giorgi, del coordinamento comitati della Valpolcevera – quel semaforo non fa che bloccare il traffico, comunque lo si faccia funzionare, tuttalpiù si potrebbe attivarlo a chiamata, era meglio quando il flusso si autoregolava anche perché se l’obiettivo è tutelare i ciclisti è risaputo che quasi nessuno fra loro usa la ciclabile in quel tratto di strada”.

Sulla questione ha presentato un’interrogazione il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua. I cittadini della Valpolcevera, intanto, restano in attesa – in coda – nella speranza che sia regolato al più presto il funzionamento del semaforo (poco) smart.