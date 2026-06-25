Genova, nasce la Scuola Calcio Sociale del Carmine: sabato il primo open day

Genova. Il calcio come presidio sociale, integrazione e riscatto nel cuore pulsante dei vicoli. Nel quartiere del Carmine nasce un progetto che va ben oltre il rettangolo verde: una Scuola Calcio Sociale pensata per garantire il diritto allo sport a tutti i bambini, nessuno escluso.

Piazza del Carmine, d’altronde, è rimasta una delle pochissime piazze del centro storico di Genova dove si vedono ancora i bambini giocare a pallone all’aperto, un simbolo di aggregazione spontanea che oggi trova una sua casa ufficiale.

Il progetto della società Asd Carmine Centro Storico partirà a settembre e si rivolgerà inizialmente alle leve 2019, 2020 e 2021, con l’obiettivo di radicarsi sul territorio e ampliare nel tempo le fasce d’età.

La vera svolta sta nell’accessibilità: per permettere di giocare anche ai bimbi le cui famiglie si trovano in difficoltà economica, la quota d’iscrizione sarà “sociale”, fissata a soli 150€ annui, con ulteriori riduzioni previste in base all’ISEE più basso.

Sabato 27 giugno l’appuntamento con l’Open Day

Per le famiglie e i piccoli calciatori che vogliono toccare con mano il progetto, l’appuntamento è vicinissimo: Sabato 27 Giugno dalle ore 16:00 alle 18:00 presso il campetto di via Fieschi 20a, dove si terrà il primo Open Day ufficiale (un secondo incontro è previsto a luglio, con data in via di definizione).

Da settembre, gli allenamenti veri e propri si svolgeranno sempre in via Fieschi il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 19:30.

Il sostegno del quartiere e delle realtà locali

A sostenere concretamente questa missione ci sono due realtà fortemente legate al territorio. Da un lato la preziosa collaborazione con l’associazione ANGLAD (nella persona del presidente Vincenzo Palomba), per supportare i nuclei familiari dei piccoli atleti.

Dall’altro, il contributo dell’Immobiliare Segalerba, l’agenzia immobiliare storica del Carmine che da ben 32 anni vive e respira il quartiere, e che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa decidendo di sponsorizzare e abbracciare il nuovo settore giovanile.

La società rimane comunque aperta all’ingresso di nuovi sostenitori che vogliano sposare questa causa.

Una scalata sportiva nata dal nulla

La nascita della scuola calcio corona un percorso sportivo straordinario. Il Carmine Centro Storico è infatti una bellissima favola di quartiere, nata solo l’anno scorso da un’idea del presidente Gianni Felicità e del vicepresidente Salvatore Messina per far rinascere una realtà calcistica che mancava da vent’anni.

Al suo debutto assoluto nella stagione 2025/2026, la prima squadra ha fatto subito bottino pieno: ha dominato il campionato FIGC di Terza Categoria, vincendo sia il proprio girone sia il titolo provinciale.

Ora, in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, il Direttore Sportivo Enrico Ragni è già al lavoro sul mercato per allestire una rosa competitiva. A breve verranno presentati ufficialmente il nuovo staff tecnico e i nuovi acquisti, prima del via alla preparazione fissato per l’ultima settimana di agosto.