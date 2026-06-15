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Incidente stradale

Scontro tra un’auto e una moto in corso Europa: non ce l’ha fatta lo scooterista di 68 anni rimasto ferito

Si chiamava Marco Pari ed era residente ad Acqui Terme. La conducente dell'auto negativa all'alcol test

pronto soccorso san martino, ambulanze

Genova. E’ morto il 68enne rimasto gravemente ferito dopo l’urto con un’auto avvenuto in corso Europa venerdì 12 giugno. Si chiamava Marco Pari, 68 anni. Era nato a Mantova ed era residente ad Acqui Terme.

Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime: era stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dove è deceduto oggi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, ma gli accertamenti sono resi più complessi dal fatto che entrambi i mezzi erano stati spostati prima dell’arrivo della pattuglia Sirio per liberare la strada e consentire i soccorsi.

Secondo quanto emerso lo scooter di Pari procedeva in direzione levante quando all’incrocio con via Palach ha urtato con la propria parte laterale destra la porzione posteriore laterale sinistra dell’autovettura, che andava nella stessa direzione.

A guidare l’auto una donna di 32 anni, risultata negativa all’alcol test. Come accade in questi casi la conducente ora sarà indagata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Si tratta dell’ottava vittima sulle strade della provincia di Genova e la sesta a Genova in città da inizio anno.

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