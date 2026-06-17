Scontro frontale tra un’auto e una moto in via Perlasca: morta una giovane donna

Genova. Ennesima tragedia sulle strade genovesi. E’ successo questa sera intorno alle 21 in via Perlasca dove un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento.

Nello scontro la conducente del mezzo a due ruote, una donna di circa 30 anni, è stata sbalzata dal mezzo e avrebbe fatto un volo di parecchi metri.

Inutili i soccorsi dei medici del 118 con la Golf 4 intervenuta sul posto. Chiusa via Perlasca per i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale.

Le generalità della donna deceduta non sono al momento state rese note. Si tratta della decima vittima sulle strade urbane della provincia di Genova nel 2026

Si tratta della nona vittima sulle strade urbane di Genova dall’inizio del 2026 e dell’ottava in città nello stesso periodo.