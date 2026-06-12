Corso Europa, 68enne gravemente ferito: cade a terra con lo scooter dopo l’urto con un’auto

Genova. Un uomo di 68 anni, in sella a uno scooter, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in seguito a un tamponamento con un’automobile avvenuto intorno alle 18 di oggi, venerdì 12 giugno, a Genova.

I fatti sono avvenuti intorno alle 18 in Corso Europa all’incontro con via Palach. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dalla polizia locale, ancora in fase di approfondimento, è emerso che entrambi i veicoli stavano percorrendo la strada in direzione levante.

Per cause da chiarire, il motociclo ha urtato con la propria parte laterale destra la porzione posteriore laterale sinistra dell’autovettura, provocando la successiva caduta del conducente sulla carreggiata.

Lo scooterista è stato portato in codice rosso, il più grave, e intubato, con diversi traumi, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino . La conducente dell’autovettura è rimasta illesa. Sul posto oltre ai medici del 118, la pubblica assistenza Croce Nerviese.

La polizia locale ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità ma i veicoli coinvolti erano già stati spostati prima dell’arrivo della pattuglia per consentire le operazioni di soccorso sanitario. Al momento non vengono formulate ulteriori ipotesi sulle cause dell’incidente, che restano oggetto di verifica.